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Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782007, S1617K 275 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782007, S1617K 275 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO

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Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782007, S1617K 275 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 1
Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782007, S1617K 275 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 2
Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782007, S1617K 275 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 3
Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782007, S1617K 275 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 4
Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782007, S1617K 275 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 5
Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782007, S1617K 275 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 6
Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782007, S1617K 275 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 7
Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782007, S1617K 275 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 8
Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782007, S1617K 275 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
3 TPI
Длина, мм
300
Ширина, мм
18
Комплектация
Полотно универсальное для сабельной пилы - 2 шт
  • Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782007, S1617K 275 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 1
  • Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782007, S1617K 275 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 2
  • Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782007, S1617K 275 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 3
  • Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782007, S1617K 275 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 4
  • Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782007, S1617K 275 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 5
  • Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782007, S1617K 275 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 6
  • Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782007, S1617K 275 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 7
  • Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782007, S1617K 275 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 8
  • Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782007, S1617K 275 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
230 руб. 
Начислим 4 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746997
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782007, S1617K 275 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO
230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
3 TPI
Длина, мм
300
Ширина, мм
18
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Полотно универсальное для сабельной пилы - 2 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782007, S1617K 275 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO

Полотна по дереву Matrix S1617K PRO 782007 с рабочей длиной 275 мм и шагом зубьев 8,5 мм, из стали HCS, 2 шт. в упаковке, — оснастка для сабельной пилы. Применяются для работ по дереву, фанере, ДВП, ДСП, пластику. Толщина пропила составляет от 5 до 250 мм. Полотна позволяют производить прямой быстрый рез. Универсальные хвостовики совместимы с сабельными электропилами ведущих производителей. Изделия будут полезны во время строительства, ремонта, а также пригодятся для работы на дачном участке.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — полотна изготовлены из высокоуглеродистой стали.
  • Высокий ресурс — изделия прошли закалку в вакуумных печах и имеют оптимальную твердость 48-53 HRC.
  • Эффективность — зубья с шагом 3 TPI обеспечивают высокую скорость распиловки.
  • Удобная комплектация — в упаковке 2 шт., которых хватит для выполнения большого объема работ.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782007, S1617K 275 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
3 TPI
Длина, мм
300
Ширина, мм
18
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Полотно универсальное для сабельной пилы - 2 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Полотна по дереву Matrix S1617K PRO 782007 с рабочей длиной 275 мм и шагом зубьев 8,5 мм, из стали HCS, 2 шт. в упаковке, — оснастка для сабельной пилы. Применяются для работ по дереву, фанере, ДВП, ДСП, пластику. Толщина пропила составляет от 5 до 250 мм. Полотна позволяют производить прямой быстрый рез. Универсальные хвостовики совместимы с сабельными электропилами ведущих производителей. Изделия будут полезны во время строительства, ремонта, а также пригодятся для работы на дачном участке.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — полотна изготовлены из высокоуглеродистой стали.
  • Высокий ресурс — изделия прошли закалку в вакуумных печах и имеют оптимальную твердость 48-53 HRC.
  • Эффективность — зубья с шагом 3 TPI обеспечивают высокую скорость распиловки.
  • Удобная комплектация — в упаковке 2 шт., которых хватит для выполнения большого объема работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782007, S1617K 275 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 230 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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