Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782005, S644D 125 / 4,3 мм, HCS, 2 шт., PRO
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Характеристики
Описание товара Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782005, S644D 125 / 4,3 мм, HCS, 2 шт., PRO
Полотна по дереву Matrix S644D PRO 782005 с рабочей длиной 125 мм и шагом зубьев 4,3 мм, из стали HCS, 2 шт. в упаковке, — оснастка для сабельной пилы. Применяются для работ по дереву, фанере, ДВП, ДСП, пластику. Толщина пропила составляет от 5 до 100 мм. Полотна позволяют производить прямой и фигурный рез. Универсальные хвостовики совместимы с сабельными электропилами ведущих производителей. Изделия будут полезны во время строительства, ремонта, а также пригодятся для работы на дачном участке.
Преимущества
- Прочность и долговечность — полотна изготовлены из высокоуглеродистой стали.
- Высокий ресурс — изделия прошли закалку в вакуумных печах и имеют оптимальную твердость 48-53 HRC.
- Эффективность — зубья с шагом 6 TPI обеспечивают высокую скорость распиловки.
- Удобная комплектация — в упаковке 2 шт., которых хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Полотна по дереву Matrix S644D PRO 782005 с рабочей длиной 125 мм и шагом зубьев 4,3 мм, из стали HCS, 2 шт. в упаковке, — оснастка для сабельной пилы. Применяются для работ по дереву, фанере, ДВП, ДСП, пластику. Толщина пропила составляет от 5 до 100 мм. Полотна позволяют производить прямой и фигурный рез. Универсальные хвостовики совместимы с сабельными электропилами ведущих производителей. Изделия будут полезны во время строительства, ремонта, а также пригодятся для работы на дачном участке.
Преимущества
- Прочность и долговечность — полотна изготовлены из высокоуглеродистой стали.
- Высокий ресурс — изделия прошли закалку в вакуумных печах и имеют оптимальную твердость 48-53 HRC.
- Эффективность — зубья с шагом 6 TPI обеспечивают высокую скорость распиловки.
- Удобная комплектация — в упаковке 2 шт., которых хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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