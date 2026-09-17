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Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782001, S922VF, 125/1,8 - 2,5 мм, Bimetal, 2 шт., PR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782001, S922VF, 125/1,8 - 2,5 мм, Bimetal, 2 шт., PR

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Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782001, S922VF, 125/1,8 - 2,5 мм, Bimetal, 2 шт., PR - фото 1
Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782001, S922VF, 125/1,8 - 2,5 мм, Bimetal, 2 шт., PR - фото 2
Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782001, S922VF, 125/1,8 - 2,5 мм, Bimetal, 2 шт., PR - фото 3
Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782001, S922VF, 125/1,8 - 2,5 мм, Bimetal, 2 шт., PR - фото 4
Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782001, S922VF, 125/1,8 - 2,5 мм, Bimetal, 2 шт., PR - фото 5
Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782001, S922VF, 125/1,8 - 2,5 мм, Bimetal, 2 шт., PR - фото 6
Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782001, S922VF, 125/1,8 - 2,5 мм, Bimetal, 2 шт., PR - фото 7
Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782001, S922VF, 125/1,8 - 2,5 мм, Bimetal, 2 шт., PR - фото 8
Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782001, S922VF, 125/1,8 - 2,5 мм, Bimetal, 2 шт., PR - фото 9
Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782001, S922VF, 125/1,8 - 2,5 мм, Bimetal, 2 шт., PR - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина, металл, пластик
Шаг зубьев
14 TPI
Длина, мм
125
Ширина, мм
19
Комплектация
Полотно универсальное для сабельной пилы - 2 шт
  • Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782001, S922VF, 125/1,8 - 2,5 мм, Bimetal, 2 шт., PR - фото 1
  • Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782001, S922VF, 125/1,8 - 2,5 мм, Bimetal, 2 шт., PR - фото 2
  • Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782001, S922VF, 125/1,8 - 2,5 мм, Bimetal, 2 шт., PR - фото 3
  • Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782001, S922VF, 125/1,8 - 2,5 мм, Bimetal, 2 шт., PR - фото 4
  • Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782001, S922VF, 125/1,8 - 2,5 мм, Bimetal, 2 шт., PR - фото 5
  • Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782001, S922VF, 125/1,8 - 2,5 мм, Bimetal, 2 шт., PR - фото 6
  • Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782001, S922VF, 125/1,8 - 2,5 мм, Bimetal, 2 шт., PR - фото 7
  • Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782001, S922VF, 125/1,8 - 2,5 мм, Bimetal, 2 шт., PR - фото 8
  • Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782001, S922VF, 125/1,8 - 2,5 мм, Bimetal, 2 шт., PR - фото 9
  • Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782001, S922VF, 125/1,8 - 2,5 мм, Bimetal, 2 шт., PR - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 5 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746991
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782001, S922VF, 125/1,8 - 2,5 мм, Bimetal, 2 шт., PR
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина, металл, пластик
Шаг зубьев
14 TPI
Длина, мм
125
Ширина, мм
19
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Полотно универсальное для сабельной пилы - 2 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782001, S922VF, 125/1,8 - 2,5 мм, Bimetal, 2 шт., PR

Универсальные полотна для сабельной пилы S922VF Matrix PRO 782001 с переменным шагом зубьев 1,8-2,5 мм, биметаллические (Bimetal), 2 шт. в упаковке, имеют рабочую длину 125 мм и позволяют быстро и качественно распиливать заготовки из древесины, пластика, листового металла, фанеры, ДСП, справляются также с алюминиевыми профилями и древесиной с гвоздями. В зависимости от материала глубина распила составляет от 3 до 100 мм. Полотна пригодятся на строительной площадке, во время ремонта, демонтажа различных конструкций, будут полезны дома и на даче.

Преимущества

  • Прочность и упругость в сочетании с высокой режущей способностью — пилки выполнены из биметалла (основа — пружинная сталь, рабочая кромка — быстрорежущая сталь).
  • Высокий ресурс — режущая кромка твердостью 60-64 HRC сохраняет свои рабочие качества при длительном использовании.
  • Продуманная комплектация — 2 полотен хватит для выполнения большого объема работ.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782001, S922VF, 125/1,8 - 2,5 мм, Bimetal, 2 шт., PR




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина, металл, пластик
Шаг зубьев
14 TPI
Длина, мм
125
Ширина, мм
19
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Полотно универсальное для сабельной пилы - 2 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Универсальные полотна для сабельной пилы S922VF Matrix PRO 782001 с переменным шагом зубьев 1,8-2,5 мм, биметаллические (Bimetal), 2 шт. в упаковке, имеют рабочую длину 125 мм и позволяют быстро и качественно распиливать заготовки из древесины, пластика, листового металла, фанеры, ДСП, справляются также с алюминиевыми профилями и древесиной с гвоздями. В зависимости от материала глубина распила составляет от 3 до 100 мм. Полотна пригодятся на строительной площадке, во время ремонта, демонтажа различных конструкций, будут полезны дома и на даче.

Преимущества

  • Прочность и упругость в сочетании с высокой режущей способностью — пилки выполнены из биметалла (основа — пружинная сталь, рабочая кромка — быстрорежущая сталь).
  • Высокий ресурс — режущая кромка твердостью 60-64 HRC сохраняет свои рабочие качества при длительном использовании.
  • Продуманная комплектация — 2 полотен хватит для выполнения большого объема работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782001, S922VF, 125/1,8 - 2,5 мм, Bimetal, 2 шт., PR - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 260 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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