Top.Mail.Ru
Полотна для электролобзика универсальные Matrix 78150, 3 шт., 75 х 1,2мм, BIM, EU- хвостовик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Полотна для электролобзика универсальные Matrix 78150, 3 шт., 75 х 1,2мм, BIM, EU- хвостовик

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Полотна для электролобзика универсальные Matrix 78150, 3 шт., 75 х 1,2мм, BIM, EU- хвостовик - фото 1
Полотна для электролобзика универсальные Matrix 78150, 3 шт., 75 х 1,2мм, BIM, EU- хвостовик - фото 2
Полотна для электролобзика универсальные Matrix 78150, 3 шт., 75 х 1,2мм, BIM, EU- хвостовик - фото 3
Полотна для электролобзика универсальные Matrix 78150, 3 шт., 75 х 1,2мм, BIM, EU- хвостовик - фото 4
Полотна для электролобзика универсальные Matrix 78150, 3 шт., 75 х 1,2мм, BIM, EU- хвостовик - фото 5
Полотна для электролобзика универсальные Matrix 78150, 3 шт., 75 х 1,2мм, BIM, EU- хвостовик - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, металл, пластик
Длина, мм
89
Ширина, мм
8
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
  • Полотна для электролобзика универсальные Matrix 78150, 3 шт., 75 х 1,2мм, BIM, EU- хвостовик - фото 1
  • Полотна для электролобзика универсальные Matrix 78150, 3 шт., 75 х 1,2мм, BIM, EU- хвостовик - фото 2
  • Полотна для электролобзика универсальные Matrix 78150, 3 шт., 75 х 1,2мм, BIM, EU- хвостовик - фото 3
  • Полотна для электролобзика универсальные Matrix 78150, 3 шт., 75 х 1,2мм, BIM, EU- хвостовик - фото 4
  • Полотна для электролобзика универсальные Matrix 78150, 3 шт., 75 х 1,2мм, BIM, EU- хвостовик - фото 5
  • Полотна для электролобзика универсальные Matrix 78150, 3 шт., 75 х 1,2мм, BIM, EU- хвостовик - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746990
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Полотна для электролобзика универсальные Matrix 78150, 3 шт., 75 х 1,2мм, BIM, EU- хвостовик
300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, металл, пластик
Длина, мм
89
Ширина, мм
8
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х1
Вес, г.
30

Описание товара Полотна для электролобзика универсальные Matrix 78150, 3 шт., 75 х 1,2мм, BIM, EU- хвостовик

Универсальные полотна для электролобзика Matrix 78150 с шагом зубьев 1,2 мм, с EU-хвостовиком, биметаллические (BIM), имеют рабочую длину 75 мм и входят в комплект из 3 шт. Подходят для пиления пластика, металла, фанеры, древесины, ДСП. Мелкие зубья с шагом 1,2 мм позволяют произвести точный и гладкий распил. Полотна будут полезны во время ремонта, производства и сборки мебели, пригодятся в слесарной и столярной мастерской, а также в быту.

Преимущества

  • Прочность в сочетании с высокой режущей способностью — рабочая кромка из быстрорежущей стали с нарезанными зубьями приварена к полотну из пружинной стали.
  • Совместимость с большинством моделей электролобзиков — полотна имеют стандартный европейский хвостовик.
  • Удобная комплектация — в упаковке 3 полотна, которых хватит надолго.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Полотна для электролобзика универсальные Matrix 78150, 3 шт., 75 х 1,2мм, BIM, EU- хвостовик




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, металл, пластик
Длина, мм
89
Ширина, мм
8
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Универсальные полотна для электролобзика Matrix 78150 с шагом зубьев 1,2 мм, с EU-хвостовиком, биметаллические (BIM), имеют рабочую длину 75 мм и входят в комплект из 3 шт. Подходят для пиления пластика, металла, фанеры, древесины, ДСП. Мелкие зубья с шагом 1,2 мм позволяют произвести точный и гладкий распил. Полотна будут полезны во время ремонта, производства и сборки мебели, пригодятся в слесарной и столярной мастерской, а также в быту.

Преимущества

  • Прочность в сочетании с высокой режущей способностью — рабочая кромка из быстрорежущей стали с нарезанными зубьями приварена к полотну из пружинной стали.
  • Совместимость с большинством моделей электролобзиков — полотна имеют стандартный европейский хвостовик.
  • Удобная комплектация — в упаковке 3 полотна, которых хватит надолго.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотна для электролобзика универсальные Matrix 78150, 3 шт., 75 х 1,2мм, BIM, EU- хвостовик - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 300 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...