Полотна для ножовки по металлу Matrix 77768, 150 мм, биметаллические, 3шт.
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для ножовок
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
24 TPI
Длина, мм
150
Ширина, мм
13
Комплектация
Полотно для ножовки - 3 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб.
В наличии
Код товара: 746983
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340 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для ножовок
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
24 TPI
Длина, мм
150
Ширина, мм
13
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для ножовки - 3 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х5х1
Вес, г.
5
Описание товара Полотна для ножовки по металлу Matrix 77768, 150 мм, биметаллические, 3шт.
Биметаллические полотна для ножовки по металлу Matrix 77768 длиной 150 мм, 3шт., пригодятся в процессе строительства и ремонта. Благодаря им можно осуществить любой вид пиления по металлопрофилю.
Преимущества
- Биметаллические полотна из быстрорежущей стали обладают высокой жесткостью и отличными режущими качествами, что повышает эффективность работы.
- Волнообразная разводка зубьев придает полотнам износостойкость и гибкость, обеспечивая их долговечность.
- Полотна с универсальным шагом зубьев 24 TPI режут детали большой и средней толщины.
- Трех полотен в комплекте хватит на большой объем работ.
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Бренд
Назначение
для ножовок
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
24 TPI
Длина, мм
150
Ширина, мм
13
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для ножовки - 3 шт
Страна производитель
Китай
Биметаллические полотна для ножовки по металлу Matrix 77768 длиной 150 мм, 3шт., пригодятся в процессе строительства и ремонта. Благодаря им можно осуществить любой вид пиления по металлопрофилю.
Преимущества
- Биметаллические полотна из быстрорежущей стали обладают высокой жесткостью и отличными режущими качествами, что повышает эффективность работы.
- Волнообразная разводка зубьев придает полотнам износостойкость и гибкость, обеспечивая их долговечность.
- Полотна с универсальным шагом зубьев 24 TPI режут детали большой и средней толщины.
- Трех полотен в комплекте хватит на большой объем работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Полотна для ножовки по металлу Matrix 77768, 150 мм, биметаллические, 3шт. - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 340 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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