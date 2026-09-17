Полотна для ножовки по металлу СИБРТЕХ 77764, 300 мм, (шаг 1 мм), 12 шт.
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для ножовок
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
24 TPI
Длина, мм
300
Ширина, мм
13
Комплектация
Полотно для ножовки - 12 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб.
В наличии
Код товара: 746982
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Загружаем...
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Загружаем...
270 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для ножовок
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
24 TPI
Длина, мм
300
Ширина, мм
13
Количество предметов в комплекте
12
Комплектация
Полотно для ножовки - 12 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х4х1
Вес, г.
190
Описание товара Полотна для ножовки по металлу СИБРТЕХ 77764, 300 мм, (шаг 1 мм), 12 шт.
Полотна для ножовки по металлу Сибртех 77764 длиной 300 мм, с шагом зубьев 1 мм, 12 шт., позволяют осуществлять резку металлических изделий. Они пригодятся частным мастерам для осуществления монтажных и ремонтных работ.
Преимущества
- Полотна из углеродистой стали У7 обладают высокой твердостью, поэтому сохраняют прямолинейность после натяжки и обеспечивают качественный рез.
- Шаг зубьев полотен составляет 24 TPI, благодаря чему они одинаково эффективно режут материалы как средней, так и большой толщины.
- Двенадцати полотен в комплекте хватит на долгое использование.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для ножовок
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
24 TPI
Длина, мм
300
Ширина, мм
13
Количество предметов в комплекте
12
Комплектация
Полотно для ножовки - 12 шт
Страна производитель
Китай
Полотна для ножовки по металлу Сибртех 77764 длиной 300 мм, с шагом зубьев 1 мм, 12 шт., позволяют осуществлять резку металлических изделий. Они пригодятся частным мастерам для осуществления монтажных и ремонтных работ.
Преимущества
- Полотна из углеродистой стали У7 обладают высокой твердостью, поэтому сохраняют прямолинейность после натяжки и обеспечивают качественный рез.
- Шаг зубьев полотен составляет 24 TPI, благодаря чему они одинаково эффективно режут материалы как средней, так и большой толщины.
- Двенадцати полотен в комплекте хватит на долгое использование.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Полотна для ножовки по металлу СИБРТЕХ 77764, 300 мм, (шаг 1 мм), 12 шт. – стоимость товара 270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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