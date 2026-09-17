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Полотна для ножовки по металлу Sparta 777555, 300 мм, двусторонние, 36 шт. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полотна для ножовки по металлу Sparta 777555, 300 мм, двусторонние, 36 шт.

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Полотна для ножовки по металлу Sparta 777555, 300 мм, двусторонние, 36 шт. - фото 1
Полотна для ножовки по металлу Sparta 777555, 300 мм, двусторонние, 36 шт. - фото 2
Полотна для ножовки по металлу Sparta 777555, 300 мм, двусторонние, 36 шт. - фото 3
Полотна для ножовки по металлу Sparta 777555, 300 мм, двусторонние, 36 шт. - фото 4
Полотна для ножовки по металлу Sparta 777555, 300 мм, двусторонние, 36 шт. - фото 5
Полотна для ножовки по металлу Sparta 777555, 300 мм, двусторонние, 36 шт. - фото 6
Полотна для ножовки по металлу Sparta 777555, 300 мм, двусторонние, 36 шт. - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для ножовок
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
24 TPI
Длина, мм
300
Ширина, мм
13
Комплектация
Полотно для ножовки - 36 шт
  • Полотна для ножовки по металлу Sparta 777555, 300 мм, двусторонние, 36 шт. - фото 1
  • Полотна для ножовки по металлу Sparta 777555, 300 мм, двусторонние, 36 шт. - фото 2
  • Полотна для ножовки по металлу Sparta 777555, 300 мм, двусторонние, 36 шт. - фото 3
  • Полотна для ножовки по металлу Sparta 777555, 300 мм, двусторонние, 36 шт. - фото 4
  • Полотна для ножовки по металлу Sparta 777555, 300 мм, двусторонние, 36 шт. - фото 5
  • Полотна для ножовки по металлу Sparta 777555, 300 мм, двусторонние, 36 шт. - фото 6
  • Полотна для ножовки по металлу Sparta 777555, 300 мм, двусторонние, 36 шт. - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746981
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Полотна для ножовки по металлу Sparta 777555, 300 мм, двусторонние, 36 шт.
610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Назначение
для ножовок
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
24 TPI
Длина, мм
300
Ширина, мм
13
Количество предметов в комплекте
36
Комплектация
Полотно для ножовки - 36 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х4х3
Вес, кг.
1.14

Описание товара Полотна для ножовки по металлу Sparta 777555, 300 мм, двусторонние, 36 шт.

Двусторонние полотна для ножовки по металлу Sparta 777555 длиной 300 мм, 36 шт., используются в качестве сменной оснастки для резки профилированных листов. Полотна оптимально подходят для полупрофессионального использования при проведении монтажных и строительных работ.

Преимущества

  • Полотна выполнены из высокоуглеродистой стали, режущие кромки закалены высокочастотными токами, что придает изделиям твердость и способность долго сохранять заточку.
  • Благодаря универсальному шагу зубьев 24 TPI полотна подходят для резки деталей большой и средней толщины.
  • В качестве рабочих можно использовать любую из сторон с зубьями, это повышает ресурс полотен.
  • 36 полотен в комплекте хватит на целую бригаду.



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Отзывы о товаре Полотна для ножовки по металлу Sparta 777555, 300 мм, двусторонние, 36 шт.




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sparta
Назначение
для ножовок
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
24 TPI
Длина, мм
300
Ширина, мм
13
Количество предметов в комплекте
36
Комплектация
Полотно для ножовки - 36 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Двусторонние полотна для ножовки по металлу Sparta 777555 длиной 300 мм, 36 шт., используются в качестве сменной оснастки для резки профилированных листов. Полотна оптимально подходят для полупрофессионального использования при проведении монтажных и строительных работ.

Преимущества

  • Полотна выполнены из высокоуглеродистой стали, режущие кромки закалены высокочастотными токами, что придает изделиям твердость и способность долго сохранять заточку.
  • Благодаря универсальному шагу зубьев 24 TPI полотна подходят для резки деталей большой и средней толщины.
  • В качестве рабочих можно использовать любую из сторон с зубьями, это повышает ресурс полотен.
  • 36 полотен в комплекте хватит на целую бригаду.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотна для ножовки по металлу Sparta 777555, 300 мм, двусторонние, 36 шт. - стоимость товара 610 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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