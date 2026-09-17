Полотна для ножовки по металлу Sparta 777455, 300 мм, 36 шт.
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для ножовок
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
24 TPI
Длина, мм
300
Ширина, мм
13
Комплектация
Полотно для ножовки - 36 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб.
В наличии
Код товара: 746980
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430 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для ножовок
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
24 TPI
Длина, мм
300
Ширина, мм
13
Количество предметов в комплекте
36
Комплектация
Полотно для ножовки - 36 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х4х2
Вес, г.
570
Описание товара Полотна для ножовки по металлу Sparta 777455, 300 мм, 36 шт.
Полотна Sparta 777455 длиной 300 мм, 36 шт., устанавливаются на ручные ножовки по металлу. С их помощью можно осуществлять резание металлопрофиля и различных заготовок, в том числе из цветных металлов. Полотна рассчитаны на несложные слесарные и монтажные работы в гараже, доме, мастерской.
Преимущества
- Полотна выполнены из высокоуглеродистой стали, поэтому обладают необходимой прочностью и хорошими режущими свойствами.
- Зубья полотен закалены, имеют оптимальную твердость и долго сохраняют остроту.
- Полотна с шагом зубьев 24 TPI могут резать заготовки как малой, так и средней толщины.
- Комплект включает 36 полотен, которых хватит на большой объем работ.
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Бренд
Назначение
для ножовок
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
24 TPI
Длина, мм
300
Ширина, мм
13
Количество предметов в комплекте
36
Комплектация
Полотно для ножовки - 36 шт
Страна производитель
Китай
Полотна Sparta 777455 длиной 300 мм, 36 шт., устанавливаются на ручные ножовки по металлу. С их помощью можно осуществлять резание металлопрофиля и различных заготовок, в том числе из цветных металлов. Полотна рассчитаны на несложные слесарные и монтажные работы в гараже, доме, мастерской.
Преимущества
- Полотна выполнены из высокоуглеродистой стали, поэтому обладают необходимой прочностью и хорошими режущими свойствами.
- Зубья полотен закалены, имеют оптимальную твердость и долго сохраняют остроту.
- Полотна с шагом зубьев 24 TPI могут резать заготовки как малой, так и средней толщины.
- Комплект включает 36 полотен, которых хватит на большой объем работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Полотна для ножовки по металлу Sparta 777455, 300 мм, 36 шт. - по цене 430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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