Сверло-метчик GROSS 76747, М12 х 1,75 мм, Co5%
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Сталь, Чугун
Диаметр резьбы (М)
M12
Посадочный квадрат, мм
6.35
Комплектация
Сверло-метчик М12 х 1,75 мм - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб.
В наличии
Код товара: 746919
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
750 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Сталь, Чугун
Диаметр резьбы (М)
M12
Посадочный квадрат, мм
6.35
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло-метчик М12 х 1,75 мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х2
Вес, г.
30
Описание товара Сверло-метчик GROSS 76747, М12 х 1,75 мм, Co5%
Сверло-метчик Gross 76747 из стали с 5%-м содержанием кобальта предназначено для получения глухих и сквозных отверстий в металлических заготовках с одновременным нарезанием правой резьбы M12 с шагом 1,75 мм. Позволяет существенно сэкономить время работы, объединив две операции в одну. Угол заточки 135° оптимален для работы с чугуном, сталью, алюминием, медью, бронзой.
Преимущества
- Прочность — оснастка из быстрорежущей стали P6M5K5 обеспечивает высокую эффективность работы в течение длительного времени.
- Долговечность — повышенное содержание кобальта увеличивает устойчивость сверла-метчика к нагреву и износу.
- Быстрое засверливание — благодаря подточенной поперечной кромке можно приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
- Высокое качество выполняемых работ — сверлу-метчику присвоен класс точности 4H.
- Удобный поиск среди других инструментов — на хвостовик нанесена лазерная гравировка с обозначением типоразмера.
- Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне электроинструмента.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитКоронка твердосплавная по бетону в сборе СИБРТЕХ 703307, М22 х 6...
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитКруг полировальный из натурального войлока Matrix 75909, 150 х 2...
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитСверло по дереву шнековое Matrix 70177, 22 х 600 мм, 6-гранный х...
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70918, 24 х 300 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитКоронка твердосплавная по металлу DENZEL 724012, 38 мм
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитКоронка DENZEL 724119, HSS по металлу, 60 мм, нитридтитановое по...
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитЧашка алмазная зачистная Sparta 729955, 125 мм, Turbo
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитДиск алмазный отрезной сегментный Matrix 73176, 200 х 22,2 мм, с...
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитБиты ударные ЗУБР PZ2, 50 мм, 10 штук, 26023-2-50-S10
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитСверло по кафелю круговое (балеринка) с защитной решеткой Matrix...
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитНабор сверл перовых по дереву Matrix 70443, 16-20-22-25-32 мм, 5...
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитСверло по дереву регулируемое "Балеринка" Matrix 704930, 30-300 ...
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Сталь, Чугун
Диаметр резьбы (М)
M12
Посадочный квадрат, мм
6.35
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло-метчик М12 х 1,75 мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Сверло-метчик Gross 76747 из стали с 5%-м содержанием кобальта предназначено для получения глухих и сквозных отверстий в металлических заготовках с одновременным нарезанием правой резьбы M12 с шагом 1,75 мм. Позволяет существенно сэкономить время работы, объединив две операции в одну. Угол заточки 135° оптимален для работы с чугуном, сталью, алюминием, медью, бронзой.
Преимущества
- Прочность — оснастка из быстрорежущей стали P6M5K5 обеспечивает высокую эффективность работы в течение длительного времени.
- Долговечность — повышенное содержание кобальта увеличивает устойчивость сверла-метчика к нагреву и износу.
- Быстрое засверливание — благодаря подточенной поперечной кромке можно приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
- Высокое качество выполняемых работ — сверлу-метчику присвоен класс точности 4H.
- Удобный поиск среди других инструментов — на хвостовик нанесена лазерная гравировка с обозначением типоразмера.
- Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне электроинструмента.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло-метчик GROSS 76747, М12 х 1,75 мм, Co5% - купить по цене 750 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сверло-метчик GROSS 76747, М12 х 1,75 мм, Co5%