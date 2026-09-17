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Сверло-метчик DENZEL 76724, М10 х 1,25 мм, Р6М5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло-метчик DENZEL 76724, М10 х 1,25 мм, Р6М5

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Сверло-метчик DENZEL 76724, М10 х 1,25 мм, Р6М5 - фото 1
Сверло-метчик DENZEL 76724, М10 х 1,25 мм, Р6М5 - фото 2
Сверло-метчик DENZEL 76724, М10 х 1,25 мм, Р6М5 - фото 3
Сверло-метчик DENZEL 76724, М10 х 1,25 мм, Р6М5 - фото 4
Сверло-метчик DENZEL 76724, М10 х 1,25 мм, Р6М5 - фото 5
Сверло-метчик DENZEL 76724, М10 х 1,25 мм, Р6М5 - фото 6
Сверло-метчик DENZEL 76724, М10 х 1,25 мм, Р6М5 - фото 7
Сверло-метчик DENZEL 76724, М10 х 1,25 мм, Р6М5 - фото 8
Сверло-метчик DENZEL 76724, М10 х 1,25 мм, Р6М5 - фото 9
Сверло-метчик DENZEL 76724, М10 х 1,25 мм, Р6М5 - фото 10
Сверло-метчик DENZEL 76724, М10 х 1,25 мм, Р6М5 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Сталь, Чугун
Диаметр резьбы (М)
M10
Посадочный квадрат, мм
6.35
Комплектация
Сверло-метчик М10 х 1,25 мм - 1 шт
  • Сверло-метчик DENZEL 76724, М10 х 1,25 мм, Р6М5 - фото 1
  • Сверло-метчик DENZEL 76724, М10 х 1,25 мм, Р6М5 - фото 2
  • Сверло-метчик DENZEL 76724, М10 х 1,25 мм, Р6М5 - фото 3
  • Сверло-метчик DENZEL 76724, М10 х 1,25 мм, Р6М5 - фото 4
  • Сверло-метчик DENZEL 76724, М10 х 1,25 мм, Р6М5 - фото 5
  • Сверло-метчик DENZEL 76724, М10 х 1,25 мм, Р6М5 - фото 6
  • Сверло-метчик DENZEL 76724, М10 х 1,25 мм, Р6М5 - фото 7
  • Сверло-метчик DENZEL 76724, М10 х 1,25 мм, Р6М5 - фото 8
  • Сверло-метчик DENZEL 76724, М10 х 1,25 мм, Р6М5 - фото 9
  • Сверло-метчик DENZEL 76724, М10 х 1,25 мм, Р6М5 - фото 10
  • Сверло-метчик DENZEL 76724, М10 х 1,25 мм, Р6М5 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746908
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сверло-метчик DENZEL 76724, М10 х 1,25 мм, Р6М5
550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Сталь, Чугун
Диаметр резьбы (М)
M10
Посадочный квадрат, мм
6.35
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло-метчик М10 х 1,25 мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х2
Вес, г.
30

Описание товара Сверло-метчик DENZEL 76724, М10 х 1,25 мм, Р6М5

Сверло-метчик DENZEL 76724, М10 х 1,25 мм, Р6М5



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Отзывы о товаре Сверло-метчик DENZEL 76724, М10 х 1,25 мм, Р6М5




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Сталь, Чугун
Диаметр резьбы (М)
M10
Посадочный квадрат, мм
6.35
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло-метчик М10 х 1,25 мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Сверло-метчик DENZEL 76724, М10 х 1,25 мм, Р6М5


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло-метчик DENZEL 76724, М10 х 1,25 мм, Р6М5 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 550 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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