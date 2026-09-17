Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76251, 125 мм, стандартная, с адаптером c М14 на d
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Металл, Пластик
Диаметр, мм
125
Крепление
M14
Крепление оснастки
на липучке
Посадочный диаметр, мм
6
Комплектация
Насадка - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб.
В наличии
Код товара: 746865
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
350 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал
металл, пластик
Материал назначения
Металл, Пластик
Диаметр, мм
125
Крепление
M14
Крепление оснастки
на липучке
Посадочный диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
140
Описание товара Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76251, 125 мм, стандартная, с адаптером c М14 на d
Тарелка опорная Denzel 76251 диаметром 125 мм, с липучкой и адаптером с М14 на d8, стандартная, устанавливается на дрель или углошлифовальную машину (УШМ). Используется для крепления абразивных или полировальных кругов на ворсовой основе, позволяет подготовить поверхность для дальнейшей обработки или придать ей финишную гладкость.
Преимущества
- Универсальность — насадка-тарелка подходит для шлифовальных и полировальных работ.
- Долговечность — опорная тарелка выполнена из полипропилена с демпферной вставкой из EVA, крепежная гайка и адаптер защищены от коррозии.
- Простая подготовка к работе — полировальный или абразивный круг с креплением velcro быстро крепится и снимается благодаря липучке.
- Возможность установки на дрель — адаптер-переходник с М14 на d8 входит в комплект поставки.
- Малый вес 130 г — тарелка не утяжеляет инструмент.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитСверло по металлу ЗУБР ПРОФ-В, 9.0 х 125 мм, сталь Р6М5, класс В...
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитСверло по стеклу и кафелю ЗУБР 8 мм, 2х кромка, HEX 1/4, (29840-...
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитПолотна для лобзика KRAFTOOL T101D, EU-хвост., по дереву, шаг 4 ...
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитСверло по бетону Matrix 70872, 12 х 200 мм, цилиндрический хвост...
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитСверло по металлу СИБРТЕХ 72260, 6,0 мм, быстрорежущая сталь, 10...
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитПила кольцевая Sparta 70452, HCS по дереву, D 26-63 мм, глубина ...
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитСверло по дереву шнековое Matrix 70107, 18 х 230 мм, 6-гранный х...
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитСверло по дереву шнековое Matrix 70120, 12 х 460 мм, 6-гранный х...
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитМиксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848447, 80 х 400 м...
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитМиксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848817, 60 х 400 м...
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитСверло Форстнера по дереву СИБРТЕХ 704835, 35 мм, цилиндрический...
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитНабор для установки врезных замков Matrix 70494, 22 мм/54 мм (пе...
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал
металл, пластик
Материал назначения
Металл, Пластик
Диаметр, мм
125
Крепление
M14
Крепление оснастки
на липучке
Посадочный диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Тарелка опорная Denzel 76251 диаметром 125 мм, с липучкой и адаптером с М14 на d8, стандартная, устанавливается на дрель или углошлифовальную машину (УШМ). Используется для крепления абразивных или полировальных кругов на ворсовой основе, позволяет подготовить поверхность для дальнейшей обработки или придать ей финишную гладкость.
Преимущества
- Универсальность — насадка-тарелка подходит для шлифовальных и полировальных работ.
- Долговечность — опорная тарелка выполнена из полипропилена с демпферной вставкой из EVA, крепежная гайка и адаптер защищены от коррозии.
- Простая подготовка к работе — полировальный или абразивный круг с креплением velcro быстро крепится и снимается благодаря липучке.
- Возможность установки на дрель — адаптер-переходник с М14 на d8 входит в комплект поставки.
- Малый вес 130 г — тарелка не утяжеляет инструмент.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76251, 125 мм, стандартная, с адаптером c М14 на d - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 350 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76251, 125 мм, стандартная, с адаптером c М14 на d