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Насадка для дрели и УШМ с липучкой СИБРТЕХ 76235, 125 мм, с адаптером c М14 на d8 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насадка для дрели и УШМ с липучкой СИБРТЕХ 76235, 125 мм, с адаптером c М14 на d8

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Насадка для дрели и УШМ с липучкой СИБРТЕХ 76235, 125 мм, с адаптером c М14 на d8 - фото 1
Насадка для дрели и УШМ с липучкой СИБРТЕХ 76235, 125 мм, с адаптером c М14 на d8 - фото 2
Насадка для дрели и УШМ с липучкой СИБРТЕХ 76235, 125 мм, с адаптером c М14 на d8 - фото 3
Насадка для дрели и УШМ с липучкой СИБРТЕХ 76235, 125 мм, с адаптером c М14 на d8 - фото 4
Насадка для дрели и УШМ с липучкой СИБРТЕХ 76235, 125 мм, с адаптером c М14 на d8 - фото 5
Насадка для дрели и УШМ с липучкой СИБРТЕХ 76235, 125 мм, с адаптером c М14 на d8 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Крепление
M14
Крепление оснастки
на липучке
Комплектация
Насадка - 1 штАдаптер - 1 шт
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой СИБРТЕХ 76235, 125 мм, с адаптером c М14 на d8 - фото 1
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой СИБРТЕХ 76235, 125 мм, с адаптером c М14 на d8 - фото 2
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой СИБРТЕХ 76235, 125 мм, с адаптером c М14 на d8 - фото 3
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой СИБРТЕХ 76235, 125 мм, с адаптером c М14 на d8 - фото 4
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой СИБРТЕХ 76235, 125 мм, с адаптером c М14 на d8 - фото 5
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой СИБРТЕХ 76235, 125 мм, с адаптером c М14 на d8 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746858
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Насадка для дрели и УШМ с липучкой СИБРТЕХ 76235, 125 мм, с адаптером c М14 на d8
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Крепление
M14
Крепление оснастки
на липучке
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка - 1 штАдаптер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х3
Вес, г.
120

Описание товара Насадка для дрели и УШМ с липучкой СИБРТЕХ 76235, 125 мм, с адаптером c М14 на d8

Насадка (опорная тарелка) ТМ Сибртех 76235 предназначена для проведения шлифовальных и полировальных работ с помощю абразивных кругов и полировальных насадок с креплением velcro (под липучку) соответствующего типоразмера.

  • Выгодная цена
  • Универсальное применение - для закрепления различных абразивных кругов и полировальных насадок с системой крепления velcro (под липучку).
  • Защита от коррозии - гайка и переходник оцинкованы
  • Для установки на УШМ и дрель (переходник c М14 на d8 в комплекте)



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Отзывы о товаре Насадка для дрели и УШМ с липучкой СИБРТЕХ 76235, 125 мм, с адаптером c М14 на d8




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Крепление
M14
Крепление оснастки
на липучке
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка - 1 штАдаптер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Насадка (опорная тарелка) ТМ Сибртех 76235 предназначена для проведения шлифовальных и полировальных работ с помощю абразивных кругов и полировальных насадок с креплением velcro (под липучку) соответствующего типоразмера.

  • Выгодная цена
  • Универсальное применение - для закрепления различных абразивных кругов и полировальных насадок с системой крепления velcro (под липучку).
  • Защита от коррозии - гайка и переходник оцинкованы
  • Для установки на УШМ и дрель (переходник c М14 на d8 в комплекте)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насадка для дрели и УШМ с липучкой СИБРТЕХ 76235, 125 мм, с адаптером c М14 на d8 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 270 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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