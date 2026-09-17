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Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76230, 125 мм, твердая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76230, 125 мм, твердая

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Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76230, 125 мм, твердая - фото 1
Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76230, 125 мм, твердая - фото 2
Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76230, 125 мм, твердая - фото 3
Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76230, 125 мм, твердая - фото 4
Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76230, 125 мм, твердая - фото 5
Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76230, 125 мм, твердая - фото 6
Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76230, 125 мм, твердая - фото 7
Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76230, 125 мм, твердая - фото 8
Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76230, 125 мм, твердая - фото 9
Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76230, 125 мм, твердая - фото 10
Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76230, 125 мм, твердая - фото 11
Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76230, 125 мм, твердая - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Крепление
M14
Крепление оснастки
на липучке
Комплектация
Насадка - 1 шт
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76230, 125 мм, твердая - фото 1
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76230, 125 мм, твердая - фото 2
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76230, 125 мм, твердая - фото 3
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76230, 125 мм, твердая - фото 4
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76230, 125 мм, твердая - фото 5
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76230, 125 мм, твердая - фото 6
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76230, 125 мм, твердая - фото 7
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76230, 125 мм, твердая - фото 8
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76230, 125 мм, твердая - фото 9
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76230, 125 мм, твердая - фото 10
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76230, 125 мм, твердая - фото 11
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76230, 125 мм, твердая - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746856
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76230, 125 мм, твердая
300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
пластик + eva
Диаметр, мм
125
Крепление
M14
Крепление оснастки
на липучке
Комплектация
Насадка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х3
Вес, г.
130

Описание товара Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76230, 125 мм, твердая

Твердая насадка для дрели и УШМ Matrix 76230 диаметром 125 мм, с «липучкой», используется совместно с углошлифовальными машинами и дрелями, работающими с частотой вращения до 12000 об/мин. Применяется для шлифовки и полировки металла, древесины и пластика. На опорную тарелку крепится абразивный или полировальный круг с системой фиксации velcro. Насадка изготовлена из прочного полипропилена и обеспечивает высокую производительность во время черновой обработки.

Преимущества

  • Надежная фиксация и быстрая замена круга под «липучку» — нейлоновая рабочая поверхность оснащена крючками velcro.
  • Возможность установки на дрель — в комплекте имеется адаптер-переходник с резьбой М14 и хвостовиком диаметром 8 мм для фиксации в патроне инструмента.
  • Защита от коррозии — посадочная гайка и переходник оцинкованы.



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Отзывы о товаре Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76230, 125 мм, твердая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
пластик + eva
Диаметр, мм
125
Крепление
M14
Крепление оснастки
на липучке
Комплектация
Насадка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Твердая насадка для дрели и УШМ Matrix 76230 диаметром 125 мм, с «липучкой», используется совместно с углошлифовальными машинами и дрелями, работающими с частотой вращения до 12000 об/мин. Применяется для шлифовки и полировки металла, древесины и пластика. На опорную тарелку крепится абразивный или полировальный круг с системой фиксации velcro. Насадка изготовлена из прочного полипропилена и обеспечивает высокую производительность во время черновой обработки.

Преимущества

  • Надежная фиксация и быстрая замена круга под «липучку» — нейлоновая рабочая поверхность оснащена крючками velcro.
  • Возможность установки на дрель — в комплекте имеется адаптер-переходник с резьбой М14 и хвостовиком диаметром 8 мм для фиксации в патроне инструмента.
  • Защита от коррозии — посадочная гайка и переходник оцинкованы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76230, 125 мм, твердая - данный товар вы можете купить по цене 300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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