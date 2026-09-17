Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76221, 150 мм
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Характеристики
Описание товара Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76221, 150 мм
Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76221 используется с дрелями и углошлифовальными машинами, поддерживающими оснастки диаметром 150 мм и имеющими рабочий диапазон вращения до 8500 об/мин. Предназначена для установки абразивных и полировальных кругов на ворсовой подложке. Насадка с демпферной вставкой из вспененного этиленвинилацетата (EVA) универсальна и подходит для всех видов полировальных и шлифовальных работ.
Преимущества
- Надежная фиксация и быстрая замена круга под «липучку» — нейлоновая рабочая поверхность оснащена крючками velcro.
- Возможность установки на дрель — в комплекте имеется адаптер-переходник с резьбой М14 и хвостовиком диаметром 8 мм для фиксации в патроне дрели.
- Защита от коррозии — посадочная гайка и переходник оцинкованы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76221 используется с дрелями и углошлифовальными машинами, поддерживающими оснастки диаметром 150 мм и имеющими рабочий диапазон вращения до 8500 об/мин. Предназначена для установки абразивных и полировальных кругов на ворсовой подложке. Насадка с демпферной вставкой из вспененного этиленвинилацетата (EVA) универсальна и подходит для всех видов полировальных и шлифовальных работ.
Преимущества
- Надежная фиксация и быстрая замена круга под «липучку» — нейлоновая рабочая поверхность оснащена крючками velcro.
- Возможность установки на дрель — в комплекте имеется адаптер-переходник с резьбой М14 и хвостовиком диаметром 8 мм для фиксации в патроне дрели.
- Защита от коррозии — посадочная гайка и переходник оцинкованы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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