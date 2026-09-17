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Набор шарошек абразивных для дрели (ПШМ) DENZEL 76028, 63С, 10 шт. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор шарошек абразивных для дрели (ПШМ) DENZEL 76028, 63С, 10 шт.

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Набор шарошек абразивных для дрели (ПШМ) DENZEL 76028, 63С, 10 шт. - фото 1
Набор шарошек абразивных для дрели (ПШМ) DENZEL 76028, 63С, 10 шт. - фото 2
Набор шарошек абразивных для дрели (ПШМ) DENZEL 76028, 63С, 10 шт. - фото 3
Набор шарошек абразивных для дрели (ПШМ) DENZEL 76028, 63С, 10 шт. - фото 4
Набор шарошек абразивных для дрели (ПШМ) DENZEL 76028, 63С, 10 шт. - фото 5
Набор шарошек абразивных для дрели (ПШМ) DENZEL 76028, 63С, 10 шт. - фото 6
Набор шарошек абразивных для дрели (ПШМ) DENZEL 76028, 63С, 10 шт. - фото 7
Набор шарошек абразивных для дрели (ПШМ) DENZEL 76028, 63С, 10 шт. - фото 8
Набор шарошек абразивных для дрели (ПШМ) DENZEL 76028, 63С, 10 шт. - фото 9
Набор шарошек абразивных для дрели (ПШМ) DENZEL 76028, 63С, 10 шт. - фото 10
Набор шарошек абразивных для дрели (ПШМ) DENZEL 76028, 63С, 10 шт. - фото 11
Набор шарошек абразивных для дрели (ПШМ) DENZEL 76028, 63С, 10 шт. - фото 12
Набор шарошек абразивных для дрели (ПШМ) DENZEL 76028, 63С, 10 шт. - фото 13
Набор шарошек абразивных для дрели (ПШМ) DENZEL 76028, 63С, 10 шт. - фото 14
Набор шарошек абразивных для дрели (ПШМ) DENZEL 76028, 63С, 10 шт. - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
Сталь
Комплектация
Шарошка конус 90° - 1 штШарошка пуля - 1 штШарошка конус - 1 штШарошка цилиндр - 1 штШарошка шар - 1 шт
  • Набор шарошек абразивных для дрели (ПШМ) DENZEL 76028, 63С, 10 шт. - фото 1
  • Набор шарошек абразивных для дрели (ПШМ) DENZEL 76028, 63С, 10 шт. - фото 2
  • Набор шарошек абразивных для дрели (ПШМ) DENZEL 76028, 63С, 10 шт. - фото 3
  • Набор шарошек абразивных для дрели (ПШМ) DENZEL 76028, 63С, 10 шт. - фото 4
  • Набор шарошек абразивных для дрели (ПШМ) DENZEL 76028, 63С, 10 шт. - фото 5
  • Набор шарошек абразивных для дрели (ПШМ) DENZEL 76028, 63С, 10 шт. - фото 6
  • Набор шарошек абразивных для дрели (ПШМ) DENZEL 76028, 63С, 10 шт. - фото 7
  • Набор шарошек абразивных для дрели (ПШМ) DENZEL 76028, 63С, 10 шт. - фото 8
  • Набор шарошек абразивных для дрели (ПШМ) DENZEL 76028, 63С, 10 шт. - фото 9
  • Набор шарошек абразивных для дрели (ПШМ) DENZEL 76028, 63С, 10 шт. - фото 10
  • Набор шарошек абразивных для дрели (ПШМ) DENZEL 76028, 63С, 10 шт. - фото 11
  • Набор шарошек абразивных для дрели (ПШМ) DENZEL 76028, 63С, 10 шт. - фото 12
  • Набор шарошек абразивных для дрели (ПШМ) DENZEL 76028, 63С, 10 шт. - фото 13
  • Набор шарошек абразивных для дрели (ПШМ) DENZEL 76028, 63С, 10 шт. - фото 14
  • Набор шарошек абразивных для дрели (ПШМ) DENZEL 76028, 63С, 10 шт. - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746847
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор шарошек абразивных для дрели (ПШМ) DENZEL 76028, 63С, 10 шт.
390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал
абразив, сталь
Материал назначения
Сталь
Комплектация
Шарошка конус 90° - 1 штШарошка пуля - 1 штШарошка конус - 1 штШарошка цилиндр - 1 штШарошка шар - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х3
Вес, г.
150

Описание товара Набор шарошек абразивных для дрели (ПШМ) DENZEL 76028, 63С, 10 шт.

Набор Denzel 76028 включает в себя 10 шарошек для дрели, шуруповерта или прямошлифовальной машины (ПШМ). Оснастка предназначена для зачистки сварных швов, канавок, углублений, снятия фасок и заусенцев, расширения отверстий и обработки деталей с рельефной поверхностью. Набор шарошек пригодится в ремонтной мастерской, автосервисе, будет полезен при выполнении отделочных работ.

Преимущества

  • Износостойкость — карбид кремния (63C) сохраняет рабочие свойства вдвое дольше, чем оксид алюминия.
  • Универсальность — шарошки подходят для обработки металла, различных сплавов, стекла, пластика, керамической плитки, натурального и искусственного камня.
  • Решение широкого спектра задач — в набор входят шарошки наиболее популярных размеров и форм (конус, пуля, цилиндр, шар).



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор шарошек абразивных для дрели (ПШМ) DENZEL 76028, 63С, 10 шт.




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
абразив, сталь
Материал назначения
Сталь
Комплектация
Шарошка конус 90° - 1 штШарошка пуля - 1 штШарошка конус - 1 штШарошка цилиндр - 1 штШарошка шар - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор Denzel 76028 включает в себя 10 шарошек для дрели, шуруповерта или прямошлифовальной машины (ПШМ). Оснастка предназначена для зачистки сварных швов, канавок, углублений, снятия фасок и заусенцев, расширения отверстий и обработки деталей с рельефной поверхностью. Набор шарошек пригодится в ремонтной мастерской, автосервисе, будет полезен при выполнении отделочных работ.

Преимущества

  • Износостойкость — карбид кремния (63C) сохраняет рабочие свойства вдвое дольше, чем оксид алюминия.
  • Универсальность — шарошки подходят для обработки металла, различных сплавов, стекла, пластика, керамической плитки, натурального и искусственного камня.
  • Решение широкого спектра задач — в набор входят шарошки наиболее популярных размеров и форм (конус, пуля, цилиндр, шар).


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор шарошек абразивных для дрели (ПШМ) DENZEL 76028, 63С, 10 шт. - стоимость товара 390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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