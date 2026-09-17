Набор шарошек абразивных для дрели (ПШМ) DENZEL 76027, 63С, 5 шт.
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Характеристики
Описание товара Набор шарошек абразивных для дрели (ПШМ) DENZEL 76027, 63С, 5 шт.
Набор Denzel 76027 включает в себя 5 шарошек для дрели, шуруповерта или прямошлифовальной машины (ПШМ). Оснастка предназначена для зачистки сварных швов, канавок, углублений, снятия фасок и заусенцев, расширения отверстий и обработки деталей с рельефной поверхностью. Набор шарошек пригодится в ремонтной мастерской, автосервисе, будет полезен при выполнении отделочных работ.
Преимущества
- Износостойкость — карбид кремния (63C) сохраняет рабочие свойства вдвое дольше, чем оксид алюминия.
- Универсальность — шарошки подходят для обработки металла, различных сплавов, стекла, пластика, керамической плитки, натурального и искусственного камня.
- Решение широкого спектра задач — в набор входят шарошки наиболее популярных размеров и форм (конус, пуля, цилиндр, шар).
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Набор Denzel 76027 включает в себя 5 шарошек для дрели, шуруповерта или прямошлифовальной машины (ПШМ). Оснастка предназначена для зачистки сварных швов, канавок, углублений, снятия фасок и заусенцев, расширения отверстий и обработки деталей с рельефной поверхностью. Набор шарошек пригодится в ремонтной мастерской, автосервисе, будет полезен при выполнении отделочных работ.
Преимущества
- Износостойкость — карбид кремния (63C) сохраняет рабочие свойства вдвое дольше, чем оксид алюминия.
- Универсальность — шарошки подходят для обработки металла, различных сплавов, стекла, пластика, керамической плитки, натурального и искусственного камня.
- Решение широкого спектра задач — в набор входят шарошки наиболее популярных размеров и форм (конус, пуля, цилиндр, шар).
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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