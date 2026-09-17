Шарошка абразивная Matrix 76013, шар, 30 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт.
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал назначения
дерево, металл, пластик, стекло
Зернистость (P; F)
46
Длина, мм
58
Комплектация
Шарошка - 3 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб.
В наличии
Код товара: 746843
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Характеристики
Бренд
Материал
оксид алюминия
Материал назначения
дерево, металл, пластик, стекло
Зернистость (P; F)
46
Длина, мм
58
Комплектация
Шарошка - 3 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
130
Описание товара Шарошка абразивная Matrix 76013, шар, 30 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт.
Шарошка абразивная Matrix 76013 зернистостью F46 выполнена в форме шара диаметром 30 мм с хвостовиком диаметром 6 мм. Используется в качестве оснастки на дрелях и шуруповертах, а также ПШМ при проведении столярных, ремонтных, строительных работ. Благодаря головке в форме шара шарошка может снять фаску и заусенцы, зачистить детали со сложной формой.
Преимущества
- Абразивные зерна из оксида алюминия делают шарошку универсальной: она справляется с обработкой металлических, деревянных, пластиковых и каменных поверхностей.
- Благодаря крупному размеру абразива F46 шарошка оптимальна для черновой шлифовки заготовок.
- В комплект входят 3 шарошки для большого объема работ.
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Бренд
Материал
оксид алюминия
Материал назначения
дерево, металл, пластик, стекло
Зернистость (P; F)
46
Длина, мм
58
Комплектация
Шарошка - 3 шт
Страна производитель
Китай
Шарошка абразивная Matrix 76013 зернистостью F46 выполнена в форме шара диаметром 30 мм с хвостовиком диаметром 6 мм. Используется в качестве оснастки на дрелях и шуруповертах, а также ПШМ при проведении столярных, ремонтных, строительных работ. Благодаря головке в форме шара шарошка может снять фаску и заусенцы, зачистить детали со сложной формой.
Преимущества
- Абразивные зерна из оксида алюминия делают шарошку универсальной: она справляется с обработкой металлических, деревянных, пластиковых и каменных поверхностей.
- Благодаря крупному размеру абразива F46 шарошка оптимальна для черновой шлифовки заготовок.
- В комплект входят 3 шарошки для большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Шарошка абразивная Matrix 76013, шар, 30 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт. - стоимость товара 360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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