Шарошка абразивная Matrix 76006, цилиндр удлин., 25 x 38 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт.
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Шарошка абразивная Matrix 76006, цилиндр удлин., 25 x 38 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт.
Шарошка абразивная Matrix 76006, 25 х 38 мм, с хвостовиком диаметром 6 мм, 3шт., имеет форму удлиненного цилиндра и покрыта крупнозернистым абразивом F46. Предназначена для очистки прямолинейных поверхностей, расширения отверстий, снятия фасок и удаления заусенцев. Она используется в качестве оснастки на дрелях, шуруповертах, а также ПШМ при выполнении отделочных и декоративных работ.
Преимущества
- Абразив из оксида алюминия универсален по своему применению, поэтому подходит для обработки различных поверхностей: металла, пластика, древесины, минеральных материалов.
- Крупнозернистый абразив F46 позволяет осуществить грубую шлифовку заготовок.
- Комплект состоит из 3 шарошек, которых хватит на большой объем работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитКруг заточной абразивный Луга 125 x 20 3655-125-20
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитПолотна для лобзика KRAFTOOL T118A, EU-хвост., по металлу HSS, ш...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитКруг лепестковый KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, P60, керамический торце...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитКруг лепестковый KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, P80, керамический торце...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитСверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704028, 28 х 300 мм, ...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитСверло по дереву перовое Matrix 70433, 45 мм 6-гранный хвостовик
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитСверло Форстнера по дереву СИБРТЕХ 704830, 30 мм, цилиндрический...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитМиксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84813, D 100 мм, L 450 мм, ...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитСверло по дереву шнековое Matrix 70171, 10 х 600 мм, 6-гранный х...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитСверло Форстнера по дереву СИБРТЕХ 704832, 32 мм, цилиндрический...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитБур по бетону СИБРТЕХ 70568, 16 x 300mm, SDS PLUS
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитСверло универсальное GROSS 706010, Multipurpose PRO, 6-гр. хвост...
Шарошка абразивная Matrix 76006, 25 х 38 мм, с хвостовиком диаметром 6 мм, 3шт., имеет форму удлиненного цилиндра и покрыта крупнозернистым абразивом F46. Предназначена для очистки прямолинейных поверхностей, расширения отверстий, снятия фасок и удаления заусенцев. Она используется в качестве оснастки на дрелях, шуруповертах, а также ПШМ при выполнении отделочных и декоративных работ.
Преимущества
- Абразив из оксида алюминия универсален по своему применению, поэтому подходит для обработки различных поверхностей: металла, пластика, древесины, минеральных материалов.
- Крупнозернистый абразив F46 позволяет осуществить грубую шлифовку заготовок.
- Комплект состоит из 3 шарошек, которых хватит на большой объем работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Шарошка абразивная Matrix 76006, цилиндр удлин., 25 x 38 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт.