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Шарошка абразивная Matrix 76006, цилиндр удлин., 25 x 38 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шарошка абразивная Matrix 76006, цилиндр удлин., 25 x 38 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт.

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Шарошка абразивная Matrix 76006, цилиндр удлин., 25 x 38 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт. - фото 1
Шарошка абразивная Matrix 76006, цилиндр удлин., 25 x 38 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт. - фото 2
Шарошка абразивная Matrix 76006, цилиндр удлин., 25 x 38 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт. - фото 3
Шарошка абразивная Matrix 76006, цилиндр удлин., 25 x 38 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт. - фото 4
Шарошка абразивная Matrix 76006, цилиндр удлин., 25 x 38 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт. - фото 5
Шарошка абразивная Matrix 76006, цилиндр удлин., 25 x 38 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт. - фото 6
Шарошка абразивная Matrix 76006, цилиндр удлин., 25 x 38 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт. - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
дерево, металл, пластик, стекло
Зернистость (P; F)
46
Длина, мм
68
Комплектация
Шарошка - 3 шт
  • Шарошка абразивная Matrix 76006, цилиндр удлин., 25 x 38 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт. - фото 1
  • Шарошка абразивная Matrix 76006, цилиндр удлин., 25 x 38 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт. - фото 2
  • Шарошка абразивная Matrix 76006, цилиндр удлин., 25 x 38 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт. - фото 3
  • Шарошка абразивная Matrix 76006, цилиндр удлин., 25 x 38 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт. - фото 4
  • Шарошка абразивная Matrix 76006, цилиндр удлин., 25 x 38 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт. - фото 5
  • Шарошка абразивная Matrix 76006, цилиндр удлин., 25 x 38 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт. - фото 6
  • Шарошка абразивная Matrix 76006, цилиндр удлин., 25 x 38 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт. - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746840
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шарошка абразивная Matrix 76006, цилиндр удлин., 25 x 38 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт.
360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал
оксид алюминия
Материал назначения
дерево, металл, пластик, стекло
Зернистость (P; F)
46
Длина, мм
68
Комплектация
Шарошка - 3 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
170

Описание товара Шарошка абразивная Matrix 76006, цилиндр удлин., 25 x 38 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт.

Шарошка абразивная Matrix 76006, 25 х 38 мм, с хвостовиком диаметром 6 мм, 3шт., имеет форму удлиненного цилиндра и покрыта крупнозернистым абразивом F46. Предназначена для очистки прямолинейных поверхностей, расширения отверстий, снятия фасок и удаления заусенцев. Она используется в качестве оснастки на дрелях, шуруповертах, а также ПШМ при выполнении отделочных и декоративных работ.

Преимущества

  • Абразив из оксида алюминия универсален по своему применению, поэтому подходит для обработки различных поверхностей: металла, пластика, древесины, минеральных материалов.
  • Крупнозернистый абразив F46 позволяет осуществить грубую шлифовку заготовок.
  • Комплект состоит из 3 шарошек, которых хватит на большой объем работ.



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Отзывы о товаре Шарошка абразивная Matrix 76006, цилиндр удлин., 25 x 38 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт.




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал
оксид алюминия
Материал назначения
дерево, металл, пластик, стекло
Зернистость (P; F)
46
Длина, мм
68
Комплектация
Шарошка - 3 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Шарошка абразивная Matrix 76006, 25 х 38 мм, с хвостовиком диаметром 6 мм, 3шт., имеет форму удлиненного цилиндра и покрыта крупнозернистым абразивом F46. Предназначена для очистки прямолинейных поверхностей, расширения отверстий, снятия фасок и удаления заусенцев. Она используется в качестве оснастки на дрелях, шуруповертах, а также ПШМ при выполнении отделочных и декоративных работ.

Преимущества

  • Абразив из оксида алюминия универсален по своему применению, поэтому подходит для обработки различных поверхностей: металла, пластика, древесины, минеральных материалов.
  • Крупнозернистый абразив F46 позволяет осуществить грубую шлифовку заготовок.
  • Комплект состоит из 3 шарошек, которых хватит на большой объем работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шарошка абразивная Matrix 76006, цилиндр удлин., 25 x 38 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт. - данный товар вы можете купить по цене 360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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