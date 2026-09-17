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Шарошка абразивная Matrix 76000, конус удлин., 25 х 70 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шарошка абразивная Matrix 76000, конус удлин., 25 х 70 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт.

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Шарошка абразивная Matrix 76000, конус удлин., 25 х 70 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт. - фото 1
Шарошка абразивная Matrix 76000, конус удлин., 25 х 70 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт. - фото 2
Шарошка абразивная Matrix 76000, конус удлин., 25 х 70 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт. - фото 3
Шарошка абразивная Matrix 76000, конус удлин., 25 х 70 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт. - фото 4
Шарошка абразивная Matrix 76000, конус удлин., 25 х 70 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт. - фото 5
Шарошка абразивная Matrix 76000, конус удлин., 25 х 70 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт. - фото 6
Шарошка абразивная Matrix 76000, конус удлин., 25 х 70 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт. - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
дерево, металл, пластик, стекло
Зернистость (P; F)
46
Длина, мм
100
Комплектация
Шарошка - 3 шт
  • Шарошка абразивная Matrix 76000, конус удлин., 25 х 70 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт. - фото 1
  • Шарошка абразивная Matrix 76000, конус удлин., 25 х 70 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт. - фото 2
  • Шарошка абразивная Matrix 76000, конус удлин., 25 х 70 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт. - фото 3
  • Шарошка абразивная Matrix 76000, конус удлин., 25 х 70 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт. - фото 4
  • Шарошка абразивная Matrix 76000, конус удлин., 25 х 70 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт. - фото 5
  • Шарошка абразивная Matrix 76000, конус удлин., 25 х 70 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт. - фото 6
  • Шарошка абразивная Matrix 76000, конус удлин., 25 х 70 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт. - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746838
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шарошка абразивная Matrix 76000, конус удлин., 25 х 70 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт.
430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал
оксид алюминия
Материал назначения
дерево, металл, пластик, стекло
Зернистость (P; F)
46
Длина, мм
100
Комплектация
Шарошка - 3 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х3
Вес, г.
240

Описание товара Шарошка абразивная Matrix 76000, конус удлин., 25 х 70 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт.

Шарошка абразивная Matrix 76000 размером 25 х 70 мм, с цилиндрическим хвостовиком 6 мм, 3 шт., имеет форму удлиненного конуса с абразивом зернистостью F46. Она устанавливается в качестве оснастки на дрель или шуруповерт. Позволяет зачищать отверстия, снимать фаски и удалить заусенцы. Шарошка рассчитана на бытовое и профессиональное применение.

Преимущества

  • Универсальный абразив из оксида алюминия быстро обрабатывает любые материалы: металлические поверхности, пластик, минеральные материалы.
  • Крупнозернистый абразив F46 эффективен для грубой шлифовки деталей.
  • За счет длины 70 мм шарошка позволяет проникать в труднодоступные места.
  • Трех шарошек в комплекте хватит на большой объем работ.



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Отзывы о товаре Шарошка абразивная Matrix 76000, конус удлин., 25 х 70 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт.




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал
оксид алюминия
Материал назначения
дерево, металл, пластик, стекло
Зернистость (P; F)
46
Длина, мм
100
Комплектация
Шарошка - 3 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Шарошка абразивная Matrix 76000 размером 25 х 70 мм, с цилиндрическим хвостовиком 6 мм, 3 шт., имеет форму удлиненного конуса с абразивом зернистостью F46. Она устанавливается в качестве оснастки на дрель или шуруповерт. Позволяет зачищать отверстия, снимать фаски и удалить заусенцы. Шарошка рассчитана на бытовое и профессиональное применение.

Преимущества

  • Универсальный абразив из оксида алюминия быстро обрабатывает любые материалы: металлические поверхности, пластик, минеральные материалы.
  • Крупнозернистый абразив F46 эффективен для грубой шлифовки деталей.
  • За счет длины 70 мм шарошка позволяет проникать в труднодоступные места.
  • Трех шарошек в комплекте хватит на большой объем работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шарошка абразивная Matrix 76000, конус удлин., 25 х 70 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт. - данный товар вы можете купить по цене 430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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