Насадка полировальная "под липучку" Matrix 75958, 180 мм, плетеная шерстяная нить
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Характеристики
Описание товара Насадка полировальная "под липучку" Matrix 75958, 180 мм, плетеная шерстяная нить
Полировальная насадка «под липучку» Matrix 75958 диаметром 180 мм, с рабочей поверхностью из плетеной шерстяной нити, применяется совместно со шлифовальными машинками, а также дрелями и УШМ с установленной опорной тарелкой «под липучку» соответствующего типоразмера. Ворс высотой 30 мм обладает хорошей полирующей способностью, эффективно устраняет микротрещины и придает блеск. Насадку используют для полировки металлических и стеклянных поверхностей, а также лакокрасочных покрытий, преимущественно во время проведения кузовных работ.
Преимущества
- Быстрая подготовка к работе — благодаря ворсовой подложке насадка легко крепится на опорную тарелку с «липучкой».
- Износостойкость — ворс из натуральной шерсти характеризуется упругостью и выдерживает длительное использование.
- Высокая эффективность — использование насадки позволяет ускорить обработку и уменьшить нагрев полируемой поверхности.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Полировальная насадка «под липучку» Matrix 75958 диаметром 180 мм, с рабочей поверхностью из плетеной шерстяной нити, применяется совместно со шлифовальными машинками, а также дрелями и УШМ с установленной опорной тарелкой «под липучку» соответствующего типоразмера. Ворс высотой 30 мм обладает хорошей полирующей способностью, эффективно устраняет микротрещины и придает блеск. Насадку используют для полировки металлических и стеклянных поверхностей, а также лакокрасочных покрытий, преимущественно во время проведения кузовных работ.
Преимущества
- Быстрая подготовка к работе — благодаря ворсовой подложке насадка легко крепится на опорную тарелку с «липучкой».
- Износостойкость — ворс из натуральной шерсти характеризуется упругостью и выдерживает длительное использование.
- Высокая эффективность — использование насадки позволяет ускорить обработку и уменьшить нагрев полируемой поверхности.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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