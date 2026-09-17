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Насадка полировальная "под липучку" Matrix 75957, 125 мм, плетеная шерстяная нить купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насадка полировальная "под липучку" Matrix 75957, 125 мм, плетеная шерстяная нить

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Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75957, 125 мм, плетеная шерстяная нить - фото 1
Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75957, 125 мм, плетеная шерстяная нить - фото 2
Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75957, 125 мм, плетеная шерстяная нить - фото 3
Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75957, 125 мм, плетеная шерстяная нить - фото 4
Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75957, 125 мм, плетеная шерстяная нить - фото 5
Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75957, 125 мм, плетеная шерстяная нить - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Комплектация
Насадка - 1 шт
  • Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75957, 125 мм, плетеная шерстяная нить - фото 1
  • Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75957, 125 мм, плетеная шерстяная нить - фото 2
  • Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75957, 125 мм, плетеная шерстяная нить - фото 3
  • Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75957, 125 мм, плетеная шерстяная нить - фото 4
  • Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75957, 125 мм, плетеная шерстяная нить - фото 5
  • Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75957, 125 мм, плетеная шерстяная нить - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746830
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Насадка полировальная "под липучку" Matrix 75957, 125 мм, плетеная шерстяная нить
500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х19х4
Вес, г.
110

Описание товара Насадка полировальная "под липучку" Matrix 75957, 125 мм, плетеная шерстяная нить

Полировальная насадка «под липучку» Matrix 75957 диаметром 125 мм, с рабочей поверхностью из плетеной шерстяной нити, применяется совместно со шлифовальными машинками, а также дрелями и УШМ с установленной опорной тарелкой «под липучку» соответствующего типоразмера. Ворс высотой 30 мм обладает хорошей полирующей способностью, эффективно устраняет микротрещины и придает блеск. Насадку используют для полировки металлических и стеклянных поверхностей, а также лакокрасочных покрытий, преимущественно во время проведения кузовных работ.

Преимущества

  • Быстрая подготовка к работе — благодаря ворсовой подложке насадка легко крепится на опорную тарелку с «липучкой».
  • Износостойкость — ворс из натуральной шерсти характеризуется упругостью и выдерживает длительное использование.
  • Высокая эффективность — использование насадки позволяет ускорить обработку и уменьшить нагрев полируемой поверхности.



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Отзывы о товаре Насадка полировальная "под липучку" Matrix 75957, 125 мм, плетеная шерстяная нить




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Полировальная насадка «под липучку» Matrix 75957 диаметром 125 мм, с рабочей поверхностью из плетеной шерстяной нити, применяется совместно со шлифовальными машинками, а также дрелями и УШМ с установленной опорной тарелкой «под липучку» соответствующего типоразмера. Ворс высотой 30 мм обладает хорошей полирующей способностью, эффективно устраняет микротрещины и придает блеск. Насадку используют для полировки металлических и стеклянных поверхностей, а также лакокрасочных покрытий, преимущественно во время проведения кузовных работ.

Преимущества

  • Быстрая подготовка к работе — благодаря ворсовой подложке насадка легко крепится на опорную тарелку с «липучкой».
  • Износостойкость — ворс из натуральной шерсти характеризуется упругостью и выдерживает длительное использование.
  • Высокая эффективность — использование насадки позволяет ускорить обработку и уменьшить нагрев полируемой поверхности.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насадка полировальная "под липучку" Matrix 75957, 125 мм, плетеная шерстяная нить - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 500 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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