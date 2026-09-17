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Насадка полировальная "под липучку" Matrix 75954, 180 мм, натуральная шерсть купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насадка полировальная "под липучку" Matrix 75954, 180 мм, натуральная шерсть

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Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75954, 180 мм, натуральная шерсть - фото 1
Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75954, 180 мм, натуральная шерсть - фото 2
Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75954, 180 мм, натуральная шерсть - фото 3
Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75954, 180 мм, натуральная шерсть - фото 4
Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75954, 180 мм, натуральная шерсть - фото 5
Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75954, 180 мм, натуральная шерсть - фото 6
Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75954, 180 мм, натуральная шерсть - фото 7
Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75954, 180 мм, натуральная шерсть - фото 8
Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75954, 180 мм, натуральная шерсть - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
180
Комплектация
Насадка - 1 шт
  • Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75954, 180 мм, натуральная шерсть - фото 1
  • Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75954, 180 мм, натуральная шерсть - фото 2
  • Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75954, 180 мм, натуральная шерсть - фото 3
  • Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75954, 180 мм, натуральная шерсть - фото 4
  • Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75954, 180 мм, натуральная шерсть - фото 5
  • Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75954, 180 мм, натуральная шерсть - фото 6
  • Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75954, 180 мм, натуральная шерсть - фото 7
  • Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75954, 180 мм, натуральная шерсть - фото 8
  • Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75954, 180 мм, натуральная шерсть - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746829
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Насадка полировальная "под липучку" Matrix 75954, 180 мм, натуральная шерсть
480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
180
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х2
Вес, г.
100

Описание товара Насадка полировальная "под липучку" Matrix 75954, 180 мм, натуральная шерсть

Насадка полировальная "под липучку" Matrix 75954, 180 мм, натуральная шерсть



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Отзывы о товаре Насадка полировальная "под липучку" Matrix 75954, 180 мм, натуральная шерсть




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
180
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Насадка полировальная "под липучку" Matrix 75954, 180 мм, натуральная шерсть


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насадка полировальная "под липучку" Matrix 75954, 180 мм, натуральная шерсть - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 480 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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