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Круг полировальный лепестковый из натурального войлока Matrix 75934, 125 х 22,2 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Круг полировальный лепестковый из натурального войлока Matrix 75934, 125 х 22,2 мм

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Круг полировальный лепестковый из натурального войлока Matrix 75934, 125 х 22,2 мм - фото 1
Круг полировальный лепестковый из натурального войлока Matrix 75934, 125 х 22,2 мм - фото 2
Круг полировальный лепестковый из натурального войлока Matrix 75934, 125 х 22,2 мм - фото 3
Круг полировальный лепестковый из натурального войлока Matrix 75934, 125 х 22,2 мм - фото 4
Круг полировальный лепестковый из натурального войлока Matrix 75934, 125 х 22,2 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22, 20
Комплектация
Круг полировальный - 1 шт
  • Круг полировальный лепестковый из натурального войлока Matrix 75934, 125 х 22,2 мм - фото 1
  • Круг полировальный лепестковый из натурального войлока Matrix 75934, 125 х 22,2 мм - фото 2
  • Круг полировальный лепестковый из натурального войлока Matrix 75934, 125 х 22,2 мм - фото 3
  • Круг полировальный лепестковый из натурального войлока Matrix 75934, 125 х 22,2 мм - фото 4
  • Круг полировальный лепестковый из натурального войлока Matrix 75934, 125 х 22,2 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746825
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Круг полировальный лепестковый из натурального войлока Matrix 75934, 125 х 22,2 мм
310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
войлок
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22, 20
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг полировальный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х2
Вес, г.
90

Описание товара Круг полировальный лепестковый из натурального войлока Matrix 75934, 125 х 22,2 мм

Лепестковый полировальный круг из натурального войлока Matrix 75934 диаметром 125 х 22,2 мм предназначен для обработки поверхностей из стали, цветных металлов, стекла, пластика, камня и др. Устанавливается на УШМ (болгарку) и применяется для проведения строительных, ремонтных, кузовных работ, а также в быту.

Преимущества

  • Продуманная конструкция рабочей части — закрепленные на основании сегменты, напоминающие лепестки, повышают производительность и качество полировки.
  • Высокая износостойкость — полировальные сегменты изготовлены из плотного войлока (100% овечья шерсть).
  • Широкие возможности применения — круг можно использовать с полирующими пастами.



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Отзывы о товаре Круг полировальный лепестковый из натурального войлока Matrix 75934, 125 х 22,2 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
войлок
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22, 20
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг полировальный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Лепестковый полировальный круг из натурального войлока Matrix 75934 диаметром 125 х 22,2 мм предназначен для обработки поверхностей из стали, цветных металлов, стекла, пластика, камня и др. Устанавливается на УШМ (болгарку) и применяется для проведения строительных, ремонтных, кузовных работ, а также в быту.

Преимущества

  • Продуманная конструкция рабочей части — закрепленные на основании сегменты, напоминающие лепестки, повышают производительность и качество полировки.
  • Высокая износостойкость — полировальные сегменты изготовлены из плотного войлока (100% овечья шерсть).
  • Широкие возможности применения — круг можно использовать с полирующими пастами.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг полировальный лепестковый из натурального войлока Matrix 75934, 125 х 22,2 мм - данный товар вы можете купить по цене 310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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