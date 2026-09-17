Диск полировальный из натурального войлока Matrix 75930, "под липучку" 150 х 7 мм
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Характеристики
Описание товара Диск полировальный из натурального войлока Matrix 75930, "под липучку" 150 х 7 мм
Полировальный диск под «липучку» Matrix арт. 75930 предназначен для тонких работ по металлу, стеклу, камню, пластмассе. Он устанавливается на полировальные машины, углошлифовальные машинки или дрели совместно с опорной тарелкой (насадкой) диаметром 150 мм. Диск изготовлен из натурального войлока, оптимального для полировки материалов, сглаживания микротрещин, придания поверхности блеска, в том числе после обработки мелкозернистым абразивом.
Преимущества
- Натуральный войлок обеспечивает эластичность, прочность и износостойкость диска, поэтому прослужит долго.
- Натуральная шерсть эффективно рассеивает тепло, а значит, препятствует перегреву обрабатываемой поверхности.
- Благодаря креплению под «липучку» диск легко надевается на подошву шлифмашины (опорной тарелки) и надежно удерживается даже на высокой скорости.
- Диск можно использовать с полировочными пастами для достижения максимального эффекта.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Полировальный диск под «липучку» Matrix арт. 75930 предназначен для тонких работ по металлу, стеклу, камню, пластмассе. Он устанавливается на полировальные машины, углошлифовальные машинки или дрели совместно с опорной тарелкой (насадкой) диаметром 150 мм. Диск изготовлен из натурального войлока, оптимального для полировки материалов, сглаживания микротрещин, придания поверхности блеска, в том числе после обработки мелкозернистым абразивом.
Преимущества
- Натуральный войлок обеспечивает эластичность, прочность и износостойкость диска, поэтому прослужит долго.
- Натуральная шерсть эффективно рассеивает тепло, а значит, препятствует перегреву обрабатываемой поверхности.
- Благодаря креплению под «липучку» диск легко надевается на подошву шлифмашины (опорной тарелки) и надежно удерживается даже на высокой скорости.
- Диск можно использовать с полировочными пастами для достижения максимального эффекта.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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