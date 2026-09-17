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Диск полировальный из натурального войлока Matrix 75925, "под липучку" 125 х 7 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Диск полировальный из натурального войлока Matrix 75925, "под липучку" 125 х 7 мм

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Диск полировальный из натурального войлока Matrix 75925, &quot;под липучку&quot; 125 х 7 мм - фото 1
Диск полировальный из натурального войлока Matrix 75925, &quot;под липучку&quot; 125 х 7 мм - фото 2
Диск полировальный из натурального войлока Matrix 75925, &quot;под липучку&quot; 125 х 7 мм - фото 3
Диск полировальный из натурального войлока Matrix 75925, &quot;под липучку&quot; 125 х 7 мм - фото 4
Диск полировальный из натурального войлока Matrix 75925, &quot;под липучку&quot; 125 х 7 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
125
Комплектация
Диск полировальный - 1 шт
  • Диск полировальный из натурального войлока Matrix 75925, &quot;под липучку&quot; 125 х 7 мм - фото 1
  • Диск полировальный из натурального войлока Matrix 75925, &quot;под липучку&quot; 125 х 7 мм - фото 2
  • Диск полировальный из натурального войлока Matrix 75925, &quot;под липучку&quot; 125 х 7 мм - фото 3
  • Диск полировальный из натурального войлока Matrix 75925, &quot;под липучку&quot; 125 х 7 мм - фото 4
  • Диск полировальный из натурального войлока Matrix 75925, &quot;под липучку&quot; 125 х 7 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746823
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Диск полировальный из натурального войлока Matrix 75925, "под липучку" 125 х 7 мм
330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск полировальный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х1
Вес, г.
60

Описание товара Диск полировальный из натурального войлока Matrix 75925, "под липучку" 125 х 7 мм

Полировальный диск под «липучку» Matrix 75925 размером 125 х 7 мм предназначен для тонких работ по металлу, стеклу, камню, пластмассе. Устанавливается на полировальную машину, углошлифовальную машинку или дрель, совместимую с опорной тарелкой (насадкой) диаметром 125 мм. Диск изготовлен из натурального войлока, оптимального для полировки материалов, сглаживания микротрещин, придания поверхности блеска, в том числе после обработки мелкозернистым абразивом.

Преимущества

  • Долговечность — круг из натурального войлока отличается прочностью, эластичностью и износостойкостью.
  • Защита обрабатываемой поверхности от перегрева — натуральная шерсть эффективно рассеивает тепло.
  • Надежное крепление — диск под «липучку» быстро устанавливается на опорную тарелку и надежно удерживается даже при вращении на высокой скорости.
  • Высокое качество шлифовки — использование с полировочными пастами позволяет добиться максимального эффекта.



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Отзывы о товаре Диск полировальный из натурального войлока Matrix 75925, "под липучку" 125 х 7 мм




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск полировальный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Полировальный диск под «липучку» Matrix 75925 размером 125 х 7 мм предназначен для тонких работ по металлу, стеклу, камню, пластмассе. Устанавливается на полировальную машину, углошлифовальную машинку или дрель, совместимую с опорной тарелкой (насадкой) диаметром 125 мм. Диск изготовлен из натурального войлока, оптимального для полировки материалов, сглаживания микротрещин, придания поверхности блеска, в том числе после обработки мелкозернистым абразивом.

Преимущества

  • Долговечность — круг из натурального войлока отличается прочностью, эластичностью и износостойкостью.
  • Защита обрабатываемой поверхности от перегрева — натуральная шерсть эффективно рассеивает тепло.
  • Надежное крепление — диск под «липучку» быстро устанавливается на опорную тарелку и надежно удерживается даже при вращении на высокой скорости.
  • Высокое качество шлифовки — использование с полировочными пастами позволяет добиться максимального эффекта.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск полировальный из натурального войлока Matrix 75925, "под липучку" 125 х 7 мм - данный товар вы можете купить по цене 330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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