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Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75679, серия 14а, зерн 32Н(P50) 240х170мм, 10шт, водост( купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75679, серия 14а, зерн 32Н(P50) 240х170мм, 10шт, водост(

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Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75679, серия 14а, зерн 32Н(P50) 240х170мм, 10шт, водост( - фото 1
Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75679, серия 14а, зерн 32Н(P50) 240х170мм, 10шт, водост( - фото 2
Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75679, серия 14а, зерн 32Н(P50) 240х170мм, 10шт, водост( - фото 3
Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75679, серия 14а, зерн 32Н(P50) 240х170мм, 10шт, водост( - фото 4
Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75679, серия 14а, зерн 32Н(P50) 240х170мм, 10шт, водост( - фото 5
Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75679, серия 14а, зерн 32Н(P50) 240х170мм, 10шт, водост( - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
универсальный
Зернистость (P; F)
50
Длина, мм
170
Ширина, мм
240
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
  • Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75679, серия 14а, зерн 32Н(P50) 240х170мм, 10шт, водост( - фото 1
  • Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75679, серия 14а, зерн 32Н(P50) 240х170мм, 10шт, водост( - фото 2
  • Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75679, серия 14а, зерн 32Н(P50) 240х170мм, 10шт, водост( - фото 3
  • Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75679, серия 14а, зерн 32Н(P50) 240х170мм, 10шт, водост( - фото 4
  • Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75679, серия 14а, зерн 32Н(P50) 240х170мм, 10шт, водост( - фото 5
  • Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75679, серия 14а, зерн 32Н(P50) 240х170мм, 10шт, водост( - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746810
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75679, серия 14а, зерн 32Н(P50) 240х170мм, 10шт, водост(
410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
универсальный
Зернистость (P; F)
50
Длина, мм
170
Ширина, мм
240
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
25х18х1
Вес, г.
390

Описание товара Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75679, серия 14а, зерн 32Н(P50) 240х170мм, 10шт, водост(

Шлифлист на тканевой основе БАЗ 32Н (Р50) серии 14а арт. 75679 предназначен для обработки деревянных, металлических, пластмассовых и других поверхностей. Устанавливается на вибрационные шлифмашины, приспособления для шлифования, а также может использоваться вручную. Крупнозернистый абразив Р50 эффективен для черновой шлифовки материалов, снятия старых покрытий, удаления заусенцев, следов ржавчины, различных загрязнений и т.д.

Преимущества

  • Твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия обеспечивают долгий срок службы шлифлиста.
  • Шлифовальное полотно на тканевой основе характеризуется эластичностью и прочностью на разрыв.
  • Связующим веществом являются формальдегидные смолы, обеспечивающие надежность фиксации абразива на тканевой подложке.
  • Шлифлист не боится влаги, его можно мыть, использовать в условиях повышенной влажности, а также использовать для мокрого шлифования.
  • Упаковки хватит надолго — в комплект входит 10 шлифлистов.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75679, серия 14а, зерн 32Н(P50) 240х170мм, 10шт, водост(




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
универсальный
Зернистость (P; F)
50
Длина, мм
170
Ширина, мм
240
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Шлифлист на тканевой основе БАЗ 32Н (Р50) серии 14а арт. 75679 предназначен для обработки деревянных, металлических, пластмассовых и других поверхностей. Устанавливается на вибрационные шлифмашины, приспособления для шлифования, а также может использоваться вручную. Крупнозернистый абразив Р50 эффективен для черновой шлифовки материалов, снятия старых покрытий, удаления заусенцев, следов ржавчины, различных загрязнений и т.д.

Преимущества

  • Твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия обеспечивают долгий срок службы шлифлиста.
  • Шлифовальное полотно на тканевой основе характеризуется эластичностью и прочностью на разрыв.
  • Связующим веществом являются формальдегидные смолы, обеспечивающие надежность фиксации абразива на тканевой подложке.
  • Шлифлист не боится влаги, его можно мыть, использовать в условиях повышенной влажности, а также использовать для мокрого шлифования.
  • Упаковки хватит надолго — в комплект входит 10 шлифлистов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75679, серия 14а, зерн 32Н(P50) 240х170мм, 10шт, водост( – стоимость товара 410 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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