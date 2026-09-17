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Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75658, серия 14а, зерн 6Н(P180), 240х170мм, 10шт, водост купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75658, серия 14а, зерн 6Н(P180), 240х170мм, 10шт, водост

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Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75658, серия 14а, зерн 6Н(P180), 240х170мм, 10шт, водост - фото 1
Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75658, серия 14а, зерн 6Н(P180), 240х170мм, 10шт, водост - фото 2
Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75658, серия 14а, зерн 6Н(P180), 240х170мм, 10шт, водост - фото 3
Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75658, серия 14а, зерн 6Н(P180), 240х170мм, 10шт, водост - фото 4
Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75658, серия 14а, зерн 6Н(P180), 240х170мм, 10шт, водост - фото 5
Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75658, серия 14а, зерн 6Н(P180), 240х170мм, 10шт, водост - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
универсальный
Зернистость, P
180
Длина, мм
240
Ширина, мм
170
  • Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75658, серия 14а, зерн 6Н(P180), 240х170мм, 10шт, водост - фото 1
  • Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75658, серия 14а, зерн 6Н(P180), 240х170мм, 10шт, водост - фото 2
  • Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75658, серия 14а, зерн 6Н(P180), 240х170мм, 10шт, водост - фото 3
  • Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75658, серия 14а, зерн 6Н(P180), 240х170мм, 10шт, водост - фото 4
  • Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75658, серия 14а, зерн 6Н(P180), 240х170мм, 10шт, водост - фото 5
  • Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75658, серия 14а, зерн 6Н(P180), 240х170мм, 10шт, водост - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746803
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75658, серия 14а, зерн 6Н(P180), 240х170мм, 10шт, водост
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
универсальный
Зернистость, P
180
Длина, мм
240
Ширина, мм
170
Количество предметов в комплекте
10
Размеры в упаковке, см
24х18х2
Вес, г.
190

Описание товара Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75658, серия 14а, зерн 6Н(P180), 240х170мм, 10шт, водост

Шлифлист на тканевой основе БАЗ 6Н (Р180) серии 14а арт. 75658 предназначен для обработки деревянных, металлических, пластмассовых и других поверхностей. Устанавливается на вибрационные шлифмашины, приспособления для шлифования, а также может использоваться вручную. Мелкозернистый абразив Р180 эффективен для чистовой шлифовки материалов и зачистки старых лакокрасочных покрытий под покраску.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75658, серия 14а, зерн 6Н(P180), 240х170мм, 10шт, водост




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
универсальный
Зернистость, P
180
Длина, мм
240
Ширина, мм
170
Количество предметов в комплекте
10
Описание
Шлифлист на тканевой основе БАЗ 6Н (Р180) серии 14а арт. 75658 предназначен для обработки деревянных, металлических, пластмассовых и других поверхностей. Устанавливается на вибрационные шлифмашины, приспособления для шлифования, а также может использоваться вручную. Мелкозернистый абразив Р180 эффективен для чистовой шлифовки материалов и зачистки старых лакокрасочных покрытий под покраску.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75658, серия 14а, зерн 6Н(P180), 240х170мм, 10шт, водост - данный товар вы можете купить по цене 370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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