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Шлифлист на тканевой основе Matrix 75643, P 100, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шлифлист на тканевой основе Matrix 75643, P 100, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий

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Шлифлист на тканевой основе Matrix 75643, P 100, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 1
Шлифлист на тканевой основе Matrix 75643, P 100, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 2
Шлифлист на тканевой основе Matrix 75643, P 100, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 3
Шлифлист на тканевой основе Matrix 75643, P 100, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 4
Шлифлист на тканевой основе Matrix 75643, P 100, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 5
Шлифлист на тканевой основе Matrix 75643, P 100, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость (P; F)
100
Длина, мм
280
Ширина, мм
230
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
  • Шлифлист на тканевой основе Matrix 75643, P 100, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 1
  • Шлифлист на тканевой основе Matrix 75643, P 100, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 2
  • Шлифлист на тканевой основе Matrix 75643, P 100, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 3
  • Шлифлист на тканевой основе Matrix 75643, P 100, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 4
  • Шлифлист на тканевой основе Matrix 75643, P 100, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 5
  • Шлифлист на тканевой основе Matrix 75643, P 100, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746796
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шлифлист на тканевой основе Matrix 75643, P 100, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий
450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость (P; F)
100
Длина, мм
280
Ширина, мм
230
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х26х1
Вес, г.
420

Описание товара Шлифлист на тканевой основе Matrix 75643, P 100, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий

Шлифлист на тканевой основе Matrix Р 100 арт. 75643 размером 230 x 280 мм подходит для ручной и машинной шлифовки поверхностей. Он позволяет работать с материалами из дерева, металла, пластмассы. Среднезернистый абразив Р100 обеспечивает высокое качество чистовой обработки поверхностей, эффективное удаление тонкого слоя лакокрасочных покрытий, ржавчины, загрязнений и небольших заусенцев.

Преимущества

  • Зерно из оксида алюминия отличается заостренной формой и твердостью, что позволяет увеличить скорость обработки поверхностей.
  • Абразивный слой с частицами размером 125-160 мкм оптимален для получения гладких поверхностей после первичной обработки.
  • Шлифлист влагостойкий, поэтому его можно использовать для мокрого шлифования, а также промывать для повторной эксплуатации.
  • Основа из гибкой и прочной на разрыв ткани обеспечивает повышенную износостойкость шлифлиста и удобство в работе.
  • В набор входит 10 шлифлистов, их хватит на долгое время.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Шлифлист на тканевой основе Matrix 75643, P 100, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость (P; F)
100
Длина, мм
280
Ширина, мм
230
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Шлифлист на тканевой основе Matrix Р 100 арт. 75643 размером 230 x 280 мм подходит для ручной и машинной шлифовки поверхностей. Он позволяет работать с материалами из дерева, металла, пластмассы. Среднезернистый абразив Р100 обеспечивает высокое качество чистовой обработки поверхностей, эффективное удаление тонкого слоя лакокрасочных покрытий, ржавчины, загрязнений и небольших заусенцев.

Преимущества

  • Зерно из оксида алюминия отличается заостренной формой и твердостью, что позволяет увеличить скорость обработки поверхностей.
  • Абразивный слой с частицами размером 125-160 мкм оптимален для получения гладких поверхностей после первичной обработки.
  • Шлифлист влагостойкий, поэтому его можно использовать для мокрого шлифования, а также промывать для повторной эксплуатации.
  • Основа из гибкой и прочной на разрыв ткани обеспечивает повышенную износостойкость шлифлиста и удобство в работе.
  • В набор входит 10 шлифлистов, их хватит на долгое время.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шлифлист на тканевой основе Matrix 75643, P 100, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - стоимость товара 450 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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