Шлифлист на тканевой основе Matrix 75643, P 100, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий
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Характеристики
Описание товара Шлифлист на тканевой основе Matrix 75643, P 100, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий
Шлифлист на тканевой основе Matrix Р 100 арт. 75643 размером 230 x 280 мм подходит для ручной и машинной шлифовки поверхностей. Он позволяет работать с материалами из дерева, металла, пластмассы. Среднезернистый абразив Р100 обеспечивает высокое качество чистовой обработки поверхностей, эффективное удаление тонкого слоя лакокрасочных покрытий, ржавчины, загрязнений и небольших заусенцев.
Преимущества
- Зерно из оксида алюминия отличается заостренной формой и твердостью, что позволяет увеличить скорость обработки поверхностей.
- Абразивный слой с частицами размером 125-160 мкм оптимален для получения гладких поверхностей после первичной обработки.
- Шлифлист влагостойкий, поэтому его можно использовать для мокрого шлифования, а также промывать для повторной эксплуатации.
- Основа из гибкой и прочной на разрыв ткани обеспечивает повышенную износостойкость шлифлиста и удобство в работе.
- В набор входит 10 шлифлистов, их хватит на долгое время.
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Шлифлист на тканевой основе Matrix Р 100 арт. 75643 размером 230 x 280 мм подходит для ручной и машинной шлифовки поверхностей. Он позволяет работать с материалами из дерева, металла, пластмассы. Среднезернистый абразив Р100 обеспечивает высокое качество чистовой обработки поверхностей, эффективное удаление тонкого слоя лакокрасочных покрытий, ржавчины, загрязнений и небольших заусенцев.
Преимущества
- Зерно из оксида алюминия отличается заостренной формой и твердостью, что позволяет увеличить скорость обработки поверхностей.
- Абразивный слой с частицами размером 125-160 мкм оптимален для получения гладких поверхностей после первичной обработки.
- Шлифлист влагостойкий, поэтому его можно использовать для мокрого шлифования, а также промывать для повторной эксплуатации.
- Основа из гибкой и прочной на разрыв ткани обеспечивает повышенную износостойкость шлифлиста и удобство в работе.
- В набор входит 10 шлифлистов, их хватит на долгое время.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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