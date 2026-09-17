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Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756417, P 80, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756417, P 80, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий

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Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756417, P 80, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - фото 1
Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756417, P 80, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - фото 2
Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756417, P 80, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - фото 3
Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756417, P 80, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - фото 4
Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756417, P 80, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - фото 5
Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756417, P 80, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - фото 6
Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756417, P 80, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость (P; F)
80
Длина, мм
280
Ширина, мм
230
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
  • Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756417, P 80, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - фото 1
  • Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756417, P 80, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - фото 2
  • Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756417, P 80, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - фото 3
  • Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756417, P 80, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - фото 4
  • Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756417, P 80, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - фото 5
  • Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756417, P 80, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - фото 6
  • Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756417, P 80, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746795
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756417, P 80, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий
380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость (P; F)
80
Длина, мм
280
Ширина, мм
230
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х23х1
Вес, г.
350

Описание товара Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756417, P 80, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий

Шлифлист на тканевой основе Сибртех Р 80 арт. 756417 размером 230 x 280 мм подходит для ручной и машинной шлифовки поверхностей. Он позволяет работать с материалами из дерева, металла, пластмассы. Среднезернистый абразив Р80 оптимален для первичной обработки поверхностей, эффективное удаление ржавчины, загрязнений, заусенцев, старых лакокрасочных покрытий.

Преимущества

  • Зерно из оксида алюминия отличается заостренной формой и твердостью, что позволяет увеличить скорость обработки поверхностей.
  • Абразивный слой с частицами размером 200-250 мкм оптимален для промежуточной шлифовки и получения более гладких поверхностей после грубой обработки.
  • Шлифлист влагостойкий, поэтому его можно использовать для обработки сырой древесины.
  • Основа из гибкой и прочной на разрыв ткани обеспечивает повышенную износостойкость шлифлиста и удобство в работе.
  • В набор входит 10 шлифлистов, их хватит на долгое время.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756417, P 80, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость (P; F)
80
Длина, мм
280
Ширина, мм
230
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Шлифлист на тканевой основе Сибртех Р 80 арт. 756417 размером 230 x 280 мм подходит для ручной и машинной шлифовки поверхностей. Он позволяет работать с материалами из дерева, металла, пластмассы. Среднезернистый абразив Р80 оптимален для первичной обработки поверхностей, эффективное удаление ржавчины, загрязнений, заусенцев, старых лакокрасочных покрытий.

Преимущества

  • Зерно из оксида алюминия отличается заостренной формой и твердостью, что позволяет увеличить скорость обработки поверхностей.
  • Абразивный слой с частицами размером 200-250 мкм оптимален для промежуточной шлифовки и получения более гладких поверхностей после грубой обработки.
  • Шлифлист влагостойкий, поэтому его можно использовать для обработки сырой древесины.
  • Основа из гибкой и прочной на разрыв ткани обеспечивает повышенную износостойкость шлифлиста и удобство в работе.
  • В набор входит 10 шлифлистов, их хватит на долгое время.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756417, P 80, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - по цене 380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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