Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756397, P 60, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость (P; F)
60
Длина, мм
280
Ширина, мм
230
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб.
В наличии
Код товара: 746793
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость (P; F)
60
Длина, мм
280
Ширина, мм
230
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х23х1
Вес, г.
400
Описание товара Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756397, P 60, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий
Шлифлист на тканевой основе Сибртех Р 60 арт. 756397 размером 230 х 280 мм подходит для ручной и машинной шлифовки поверхностей. Он позволяет работать с материалами из дерева, металла, пластмассы. Крупнозернистый абразив Р60 оптимален для черновой обработки поверхностей, эффективного удаления ржавчины, загрязнений, заусенцев, старых лакокрасочных покрытий.
Преимущества
- Зерно из оксида алюминия отличается заостренной формой и твердостью, что позволяет увеличить скорость обработки поверхностей.
- Крупные зерна размером 250-315 мкм медленно забиваются отработанным материалом, за счет чего абразив дольше сохраняет эффективность.
- Шлифлист влагостойкий, поэтому его можно использовать для обработки сырой древесины.
- Основа из гибкой и прочной на разрыв ткани обеспечивает повышенную износостойкость шлифлиста и удобство в работе.
- В набор входит 10 шлифлистов, их хватит на долгое время.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость (P; F)
60
Длина, мм
280
Ширина, мм
230
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
Страна производитель
Китай
Шлифлист на тканевой основе Сибртех Р 60 арт. 756397 размером 230 х 280 мм подходит для ручной и машинной шлифовки поверхностей. Он позволяет работать с материалами из дерева, металла, пластмассы. Крупнозернистый абразив Р60 оптимален для черновой обработки поверхностей, эффективного удаления ржавчины, загрязнений, заусенцев, старых лакокрасочных покрытий.
Преимущества
- Зерно из оксида алюминия отличается заостренной формой и твердостью, что позволяет увеличить скорость обработки поверхностей.
- Крупные зерна размером 250-315 мкм медленно забиваются отработанным материалом, за счет чего абразив дольше сохраняет эффективность.
- Шлифлист влагостойкий, поэтому его можно использовать для обработки сырой древесины.
- Основа из гибкой и прочной на разрыв ткани обеспечивает повышенную износостойкость шлифлиста и удобство в работе.
- В набор входит 10 шлифлистов, их хватит на долгое время.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756397, P 60, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756397, P 60, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий