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Шлифлист на тканевой основе Matrix 75639, P 60, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шлифлист на тканевой основе Matrix 75639, P 60, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий

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Шлифлист на тканевой основе Matrix 75639, P 60, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 1
Шлифлист на тканевой основе Matrix 75639, P 60, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 2
Шлифлист на тканевой основе Matrix 75639, P 60, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 3
Шлифлист на тканевой основе Matrix 75639, P 60, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 4
Шлифлист на тканевой основе Matrix 75639, P 60, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 5
Шлифлист на тканевой основе Matrix 75639, P 60, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость (P; F)
60
Длина, мм
280
Ширина, мм
230
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
  • Шлифлист на тканевой основе Matrix 75639, P 60, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 1
  • Шлифлист на тканевой основе Matrix 75639, P 60, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 2
  • Шлифлист на тканевой основе Matrix 75639, P 60, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 3
  • Шлифлист на тканевой основе Matrix 75639, P 60, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 4
  • Шлифлист на тканевой основе Matrix 75639, P 60, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 5
  • Шлифлист на тканевой основе Matrix 75639, P 60, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746792
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шлифлист на тканевой основе Matrix 75639, P 60, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий
450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость (P; F)
60
Длина, мм
280
Ширина, мм
230
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х25х2
Вес, г.
490

Описание товара Шлифлист на тканевой основе Matrix 75639, P 60, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий

Шлифлист на тканевой основе Matrix Р 60 арт. 75639 размером 230 х 280 мм подходит для ручной и машинной шлифовки поверхностей. Он позволяет работать с материалами из дерева, металла, пластмассы. Крупнозернистый абразив Р60 оптимален для черновой обработки поверхностей, эффективного удаления ржавчины, загрязнений, заусенцев, старых лакокрасочных покрытий.

Преимущества

  • Зерно из оксида алюминия отличается заостренной формой и твердостью, что позволяет увеличить скорость обработки поверхностей.
  • Крупные зерна размером 250-315 мкм медленно забиваются отработанным материалом, за счет чего абразив дольше сохраняет эффективность.
  • Шлифлист влагостойкий, поэтому его можно использовать для мокрого шлифования, а также промывать для повторной эксплуатации.
  • Основа из гибкой и прочной на разрыв ткани обеспечивает повышенную износостойкость шлифлиста и удобство в работе.
  • В набор входит 10 шлифлистов, их хватит на долгое время.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Шлифлист на тканевой основе Matrix 75639, P 60, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость (P; F)
60
Длина, мм
280
Ширина, мм
230
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Шлифлист на тканевой основе Matrix Р 60 арт. 75639 размером 230 х 280 мм подходит для ручной и машинной шлифовки поверхностей. Он позволяет работать с материалами из дерева, металла, пластмассы. Крупнозернистый абразив Р60 оптимален для черновой обработки поверхностей, эффективного удаления ржавчины, загрязнений, заусенцев, старых лакокрасочных покрытий.

Преимущества

  • Зерно из оксида алюминия отличается заостренной формой и твердостью, что позволяет увеличить скорость обработки поверхностей.
  • Крупные зерна размером 250-315 мкм медленно забиваются отработанным материалом, за счет чего абразив дольше сохраняет эффективность.
  • Шлифлист влагостойкий, поэтому его можно использовать для мокрого шлифования, а также промывать для повторной эксплуатации.
  • Основа из гибкой и прочной на разрыв ткани обеспечивает повышенную износостойкость шлифлиста и удобство в работе.
  • В набор входит 10 шлифлистов, их хватит на долгое время.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шлифлист на тканевой основе Matrix 75639, P 60, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - по цене 450 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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