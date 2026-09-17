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Шкурка на бумажной основе Мир Инструмента 75630, LP41C, зерн Р80, мини-рулон, 115ммх5м (БАЗ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкурка на бумажной основе Мир Инструмента 75630, LP41C, зерн Р80, мини-рулон, 115ммх5м (БАЗ)

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Шкурка на бумажной основе Мир Инструмента 75630, LP41C, зерн Р80, мини-рулон, 115ммх5м (БАЗ) - фото 1
Шкурка на бумажной основе Мир Инструмента 75630, LP41C, зерн Р80, мини-рулон, 115ммх5м (БАЗ) - фото 2
Шкурка на бумажной основе Мир Инструмента 75630, LP41C, зерн Р80, мини-рулон, 115ммх5м (БАЗ) - фото 3
Шкурка на бумажной основе Мир Инструмента 75630, LP41C, зерн Р80, мини-рулон, 115ммх5м (БАЗ) - фото 4
Шкурка на бумажной основе Мир Инструмента 75630, LP41C, зерн Р80, мини-рулон, 115ммх5м (БАЗ) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость (P; F)
80
Длина, мм
5000
Комплектация
Шкурка - 1 шт
  • Шкурка на бумажной основе Мир Инструмента 75630, LP41C, зерн Р80, мини-рулон, 115ммх5м (БАЗ) - фото 1
  • Шкурка на бумажной основе Мир Инструмента 75630, LP41C, зерн Р80, мини-рулон, 115ммх5м (БАЗ) - фото 2
  • Шкурка на бумажной основе Мир Инструмента 75630, LP41C, зерн Р80, мини-рулон, 115ммх5м (БАЗ) - фото 3
  • Шкурка на бумажной основе Мир Инструмента 75630, LP41C, зерн Р80, мини-рулон, 115ммх5м (БАЗ) - фото 4
  • Шкурка на бумажной основе Мир Инструмента 75630, LP41C, зерн Р80, мини-рулон, 115ммх5м (БАЗ) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746785
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шкурка на бумажной основе Мир Инструмента 75630, LP41C, зерн Р80, мини-рулон, 115ммх5м (БАЗ)
340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость (P; F)
80
Длина, мм
5000
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Шкурка - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
11х6х6
Вес, г.
220

Описание товара Шкурка на бумажной основе Мир Инструмента 75630, LP41C, зерн Р80, мини-рулон, 115ммх5м (БАЗ)

Шкурка на бумажной основе БАЗ LP41C арт. 75630 предназначена для получистовой шлифовки деревянных, металлических, пластмассовых, оштукатуренных поверхностей, гипсокартона и других материалов. Абразив Р80 с размером частиц 200-250 мкм обеспечивает высокую эффективность проводимых работ.

Преимущества

  • Зерна из электрокорунда белого обладают сверхпрочностью, твердостью и высокими абразивными свойствами, это значительно повышает производительность.
  • Бумажная основа легко выдерживает интенсивные нагрузки и не растягивается в процессе работы.
  • Шкурка поставляется в шлифовальных бобинах, запаса 115 мм х 5 м хватит надолго.



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Отзывы о товаре Шкурка на бумажной основе Мир Инструмента 75630, LP41C, зерн Р80, мини-рулон, 115ммх5м (БАЗ)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость (P; F)
80
Длина, мм
5000
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Шкурка - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Шкурка на бумажной основе БАЗ LP41C арт. 75630 предназначена для получистовой шлифовки деревянных, металлических, пластмассовых, оштукатуренных поверхностей, гипсокартона и других материалов. Абразив Р80 с размером частиц 200-250 мкм обеспечивает высокую эффективность проводимых работ.

Преимущества

  • Зерна из электрокорунда белого обладают сверхпрочностью, твердостью и высокими абразивными свойствами, это значительно повышает производительность.
  • Бумажная основа легко выдерживает интенсивные нагрузки и не растягивается в процессе работы.
  • Шкурка поставляется в шлифовальных бобинах, запаса 115 мм х 5 м хватит надолго.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкурка на бумажной основе Мир Инструмента 75630, LP41C, зерн Р80, мини-рулон, 115ммх5м (БАЗ) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 340 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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