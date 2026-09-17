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Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75264, KK19XW, зерн 63Н (P30), 775ммх20м, водост(БАЗ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75264, KK19XW, зерн 63Н (P30), 775ммх20м, водост(БАЗ)

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Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75264, KK19XW, зерн 63Н (P30), 775ммх20м, водост(БАЗ) - фото 1
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75264, KK19XW, зерн 63Н (P30), 775ммх20м, водост(БАЗ) - фото 2
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75264, KK19XW, зерн 63Н (P30), 775ммх20м, водост(БАЗ) - фото 3
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75264, KK19XW, зерн 63Н (P30), 775ммх20м, водост(БАЗ) - фото 4
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75264, KK19XW, зерн 63Н (P30), 775ммх20м, водост(БАЗ) - фото 5
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75264, KK19XW, зерн 63Н (P30), 775ммх20м, водост(БАЗ) - фото 6
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75264, KK19XW, зерн 63Н (P30), 775ммх20м, водост(БАЗ) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Зернистость, P
30
Длина, мм
20000
Ширина, мм
775
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75264, KK19XW, зерн 63Н (P30), 775ммх20м, водост(БАЗ) - фото 1
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75264, KK19XW, зерн 63Н (P30), 775ммх20м, водост(БАЗ) - фото 2
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75264, KK19XW, зерн 63Н (P30), 775ммх20м, водост(БАЗ) - фото 3
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75264, KK19XW, зерн 63Н (P30), 775ммх20м, водост(БАЗ) - фото 4
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75264, KK19XW, зерн 63Н (P30), 775ммх20м, водост(БАЗ) - фото 5
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75264, KK19XW, зерн 63Н (P30), 775ммх20м, водост(БАЗ) - фото 6
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75264, KK19XW, зерн 63Н (P30), 775ммх20м, водост(БАЗ) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 000 руб. 
Начислим 208 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746754
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75264, KK19XW, зерн 63Н (P30), 775ммх20м, водост(БАЗ)
13 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Зернистость, P
30
Длина, мм
20000
Ширина, мм
775
Количество предметов в комплекте
1
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
78х24х24
Вес, кг.
26.26

Описание товара Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75264, KK19XW, зерн 63Н (P30), 775ммх20м, водост(БАЗ)

Шкурка на тканевой основе БАЗ кк19xw арт. 75264 применяется для черновой обработки металлических и деревянных поверхностей: очистки материалов от лака и краски, снятия ржавчины, заусенцев, окалины. Эффективность шлифования обеспечивает крупнозернистый абразив Р30 с размером частиц 500-630 мкм. Преимущества Твердые зерна из оксида алюминия долго сохраняют форму, поэтому одним полотном получится снять большое количество материала. Тканевая основа — гибкая и прочная на разрыв шкурка легко справляется с работой даже в труднодоступных местах. Водостойкая — водостойкий клей позволяет проводить мокрую шлифовку, а также мыть абразив и использовать его повторно. Большой объем работ — длина рулона составляет 20 м, его хватит надолго.



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Отзывы о товаре Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75264, KK19XW, зерн 63Н (P30), 775ммх20м, водост(БАЗ)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Зернистость, P
30
Длина, мм
20000
Ширина, мм
775
Количество предметов в комплекте
1
Страна производитель
Россия
Описание
Шкурка на тканевой основе БАЗ кк19xw арт. 75264 применяется для черновой обработки металлических и деревянных поверхностей: очистки материалов от лака и краски, снятия ржавчины, заусенцев, окалины. Эффективность шлифования обеспечивает крупнозернистый абразив Р30 с размером частиц 500-630 мкм. Преимущества Твердые зерна из оксида алюминия долго сохраняют форму, поэтому одним полотном получится снять большое количество материала. Тканевая основа — гибкая и прочная на разрыв шкурка легко справляется с работой даже в труднодоступных местах. Водостойкая — водостойкий клей позволяет проводить мокрую шлифовку, а также мыть абразив и использовать его повторно. Большой объем работ — длина рулона составляет 20 м, его хватит надолго.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75264, KK19XW, зерн 63Н (P30), 775ммх20м, водост(БАЗ) - стоимость товара 13000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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