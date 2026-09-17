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Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75260, KK19XW, зерн М40(P400), бобина 200ммх20м, водост(БА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75260, KK19XW, зерн М40(P400), бобина 200ммх20м, водост(БА

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Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75260, KK19XW, зерн М40(P400), бобина 200ммх20м, водост(БА - фото 1
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75260, KK19XW, зерн М40(P400), бобина 200ммх20м, водост(БА - фото 2
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75260, KK19XW, зерн М40(P400), бобина 200ммх20м, водост(БА - фото 3
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75260, KK19XW, зерн М40(P400), бобина 200ммх20м, водост(БА - фото 4
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75260, KK19XW, зерн М40(P400), бобина 200ммх20м, водост(БА - фото 5
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75260, KK19XW, зерн М40(P400), бобина 200ммх20м, водост(БА - фото 6
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75260, KK19XW, зерн М40(P400), бобина 200ммх20м, водост(БА - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
400
Длина, мм
20000
Ширина, мм
200
Комплектация
Шкурка - 1 шт
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75260, KK19XW, зерн М40(P400), бобина 200ммх20м, водост(БА - фото 1
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75260, KK19XW, зерн М40(P400), бобина 200ммх20м, водост(БА - фото 2
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75260, KK19XW, зерн М40(P400), бобина 200ммх20м, водост(БА - фото 3
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75260, KK19XW, зерн М40(P400), бобина 200ммх20м, водост(БА - фото 4
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75260, KK19XW, зерн М40(P400), бобина 200ммх20м, водост(БА - фото 5
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75260, KK19XW, зерн М40(P400), бобина 200ммх20м, водост(БА - фото 6
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75260, KK19XW, зерн М40(P400), бобина 200ммх20м, водост(БА - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746753
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75260, KK19XW, зерн М40(P400), бобина 200ммх20м, водост(БА
2 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
400
Длина, мм
20000
Ширина, мм
200
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Шкурка - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х14х14
Вес, кг.
2.03

Описание товара Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75260, KK19XW, зерн М40(P400), бобина 200ммх20м, водост(БА

Водостойкая шкурка на тканевой основе БАЗ 75260 серии KK18XW, с зернистостью M40 (P 400) и размером 200 мм x 20 м, поставляется на бобине и подходит для полировки финишных покрытий древесины, металла, стекла, пластика и т.д. Мелкозернистый абразив Р 400 с частицами размером 28-40 мкм обеспечивает эффективную шлифовку между нанесением покрытий, позволяет устранять заплывы лака и получать гладкие поверхности.

Преимущества

  • Высокая производительность — твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия изнашиваются медленно.
  • Работа в труднодоступных местах — основа из ткани отличается гибкостью и повышенной прочностью.
  • Водостойкость — шкурку можно мыть в воде для повторного применения или проводить «мокрую» шлифовку.
  • Длина 20 м — наждачного полотна хватит для выполнения большого объема работ.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75260, KK19XW, зерн М40(P400), бобина 200ммх20м, водост(БА




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
400
Длина, мм
20000
Ширина, мм
200
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Шкурка - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Водостойкая шкурка на тканевой основе БАЗ 75260 серии KK18XW, с зернистостью M40 (P 400) и размером 200 мм x 20 м, поставляется на бобине и подходит для полировки финишных покрытий древесины, металла, стекла, пластика и т.д. Мелкозернистый абразив Р 400 с частицами размером 28-40 мкм обеспечивает эффективную шлифовку между нанесением покрытий, позволяет устранять заплывы лака и получать гладкие поверхности.

Преимущества

  • Высокая производительность — твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия изнашиваются медленно.
  • Работа в труднодоступных местах — основа из ткани отличается гибкостью и повышенной прочностью.
  • Водостойкость — шкурку можно мыть в воде для повторного применения или проводить «мокрую» шлифовку.
  • Длина 20 м — наждачного полотна хватит для выполнения большого объема работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75260, KK19XW, зерн М40(P400), бобина 200ммх20м, водост(БА - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2710 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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