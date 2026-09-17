Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75260, KK19XW, зерн М40(P400), бобина 200ммх20м, водост(БА
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Характеристики
Описание товара Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75260, KK19XW, зерн М40(P400), бобина 200ммх20м, водост(БА
Водостойкая шкурка на тканевой основе БАЗ 75260 серии KK18XW, с зернистостью M40 (P 400) и размером 200 мм x 20 м, поставляется на бобине и подходит для полировки финишных покрытий древесины, металла, стекла, пластика и т.д. Мелкозернистый абразив Р 400 с частицами размером 28-40 мкм обеспечивает эффективную шлифовку между нанесением покрытий, позволяет устранять заплывы лака и получать гладкие поверхности.
Преимущества
- Высокая производительность — твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия изнашиваются медленно.
- Работа в труднодоступных местах — основа из ткани отличается гибкостью и повышенной прочностью.
- Водостойкость — шкурку можно мыть в воде для повторного применения или проводить «мокрую» шлифовку.
- Длина 20 м — наждачного полотна хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Водостойкая шкурка на тканевой основе БАЗ 75260 серии KK18XW, с зернистостью M40 (P 400) и размером 200 мм x 20 м, поставляется на бобине и подходит для полировки финишных покрытий древесины, металла, стекла, пластика и т.д. Мелкозернистый абразив Р 400 с частицами размером 28-40 мкм обеспечивает эффективную шлифовку между нанесением покрытий, позволяет устранять заплывы лака и получать гладкие поверхности.
Преимущества
- Высокая производительность — твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия изнашиваются медленно.
- Работа в труднодоступных местах — основа из ткани отличается гибкостью и повышенной прочностью.
- Водостойкость — шкурку можно мыть в воде для повторного применения или проводить «мокрую» шлифовку.
- Длина 20 м — наждачного полотна хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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