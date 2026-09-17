Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75258, KK18XW, зерн 10Н(P120), бобина 200ммх20м, водост(БА
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Зернистость, P
120
Длина, мм
20000
Ширина, мм
200
Комплектация
Шкурка - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб.
В наличии
Код товара: 746752
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 850 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Зернистость, P
120
Длина, мм
20000
Ширина, мм
200
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Шкурка - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х17х15
Вес, кг.
2.91
Описание товара Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75258, KK18XW, зерн 10Н(P120), бобина 200ммх20м, водост(БА
Водостойкая шкурка на тканевой основе БАЗ 75258 серии KK18XW, с зернистостью 10H (P120), шириной 200 мм и длиной 20 м, поставляется на бобине и подходит для чистовой обработки древесины, металла, пластика и других материалов. Зерна абразива Р120 размером 100-125 мкм позволяют готовить поверхности к отделке, снимать налет ржавчины, сглаживать небольшие неровности.
Преимущества
- Высокая производительность — твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия изнашиваются медленно.
- Возможность интенсивного использования — основа из ткани отличается гибкостью и повышенной прочностью.
- Водостойкость — шкурку можно мыть в воде для повторного применения или проводить «мокрую» шлифовку.
- Длина 20 м — наждачного полотна хватит для выполнения большого объема работ.
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Зернистость, P
120
Длина, мм
20000
Ширина, мм
200
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Шкурка - 1 шт
Страна производитель
Россия
Водостойкая шкурка на тканевой основе БАЗ 75258 серии KK18XW, с зернистостью 10H (P120), шириной 200 мм и длиной 20 м, поставляется на бобине и подходит для чистовой обработки древесины, металла, пластика и других материалов. Зерна абразива Р120 размером 100-125 мкм позволяют готовить поверхности к отделке, снимать налет ржавчины, сглаживать небольшие неровности.
Преимущества
- Высокая производительность — твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия изнашиваются медленно.
- Возможность интенсивного использования — основа из ткани отличается гибкостью и повышенной прочностью.
- Водостойкость — шкурку можно мыть в воде для повторного применения или проводить «мокрую» шлифовку.
- Длина 20 м — наждачного полотна хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75258, KK18XW, зерн 10Н(P120), бобина 200ммх20м, водост(БА - стоимость товара 2850 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75258, KK18XW, зерн 10Н(P120), бобина 200ммх20м, водост(БА