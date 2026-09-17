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Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75256, KK18XW, зерн 16Н(Р80), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75256, KK18XW, зерн 16Н(Р80), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ

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Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75256, KK18XW, зерн 16Н(Р80), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 1
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75256, KK18XW, зерн 16Н(Р80), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 2
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75256, KK18XW, зерн 16Н(Р80), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 3
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75256, KK18XW, зерн 16Н(Р80), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 4
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75256, KK18XW, зерн 16Н(Р80), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 5
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75256, KK18XW, зерн 16Н(Р80), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 6
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75256, KK18XW, зерн 16Н(Р80), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Зернистость, P
80
Длина, мм
20000
Ширина, мм
200
Комплектация
Шкурка - 1 шт
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75256, KK18XW, зерн 16Н(Р80), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 1
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75256, KK18XW, зерн 16Н(Р80), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 2
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75256, KK18XW, зерн 16Н(Р80), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 3
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75256, KK18XW, зерн 16Н(Р80), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 4
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75256, KK18XW, зерн 16Н(Р80), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 5
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75256, KK18XW, зерн 16Н(Р80), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 6
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75256, KK18XW, зерн 16Н(Р80), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746750
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75256, KK18XW, зерн 16Н(Р80), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ
2 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Зернистость, P
80
Длина, мм
20000
Ширина, мм
200
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Шкурка - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х17х17
Вес, кг.
3.81

Описание товара Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75256, KK18XW, зерн 16Н(Р80), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ

Водостойкая шкурка на тканевой основе БАЗ 75256 серии KK18XW, с зернистостью 16H (P 80) и размером 200 мм x 20 м, поставляется на бобине и подходит для первичной обработки металла, древесины, пластика и т.д. Крупнозернистый абразив Р 80 с частицами размером 200-250 мкм позволяет быстро и эффективно выполнить шлифовку, удалить старые покрытия, зачистить неровности, ржавчины и заусенцы.

Преимущества

  • Высокая производительность — твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия изнашиваются медленно.
  • Возможность интенсивного использования — основа из ткани отличается гибкостью и повышенной прочностью.
  • Водостойкость — шкурку можно мыть в воде для повторного применения или проводить «мокрую» шлифовку.
  • Длина 20 м — наждачного полотна хватит для выполнения большого объема работ.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75256, KK18XW, зерн 16Н(Р80), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Зернистость, P
80
Длина, мм
20000
Ширина, мм
200
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Шкурка - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Водостойкая шкурка на тканевой основе БАЗ 75256 серии KK18XW, с зернистостью 16H (P 80) и размером 200 мм x 20 м, поставляется на бобине и подходит для первичной обработки металла, древесины, пластика и т.д. Крупнозернистый абразив Р 80 с частицами размером 200-250 мкм позволяет быстро и эффективно выполнить шлифовку, удалить старые покрытия, зачистить неровности, ржавчины и заусенцы.

Преимущества

  • Высокая производительность — твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия изнашиваются медленно.
  • Возможность интенсивного использования — основа из ткани отличается гибкостью и повышенной прочностью.
  • Водостойкость — шкурку можно мыть в воде для повторного применения или проводить «мокрую» шлифовку.
  • Длина 20 м — наждачного полотна хватит для выполнения большого объема работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75256, KK18XW, зерн 16Н(Р80), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - купить по цене 2990 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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