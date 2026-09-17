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Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75255, KK19XW, зерн 50Н (P36), 775ммх30м, водост(БАЗ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75255, KK19XW, зерн 50Н (P36), 775ммх30м, водост(БАЗ)

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Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75255, KK19XW, зерн 50Н (P36), 775ммх30м, водост(БАЗ) - фото 1
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75255, KK19XW, зерн 50Н (P36), 775ммх30м, водост(БАЗ) - фото 2
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75255, KK19XW, зерн 50Н (P36), 775ммх30м, водост(БАЗ) - фото 3
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75255, KK19XW, зерн 50Н (P36), 775ммх30м, водост(БАЗ) - фото 4
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75255, KK19XW, зерн 50Н (P36), 775ммх30м, водост(БАЗ) - фото 5
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75255, KK19XW, зерн 50Н (P36), 775ммх30м, водост(БАЗ) - фото 6
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75255, KK19XW, зерн 50Н (P36), 775ммх30м, водост(БАЗ) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
ткань
Зернистость, P
36
Длина, мм
30000
Ширина, мм
775
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75255, KK19XW, зерн 50Н (P36), 775ммх30м, водост(БАЗ) - фото 1
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75255, KK19XW, зерн 50Н (P36), 775ммх30м, водост(БАЗ) - фото 2
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75255, KK19XW, зерн 50Н (P36), 775ммх30м, водост(БАЗ) - фото 3
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75255, KK19XW, зерн 50Н (P36), 775ммх30м, водост(БАЗ) - фото 4
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75255, KK19XW, зерн 50Н (P36), 775ммх30м, водост(БАЗ) - фото 5
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75255, KK19XW, зерн 50Н (P36), 775ммх30м, водост(БАЗ) - фото 6
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75255, KK19XW, зерн 50Н (P36), 775ммх30м, водост(БАЗ) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 590 руб. 
Начислим 298 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746749
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75255, KK19XW, зерн 50Н (P36), 775ммх30м, водост(БАЗ)
18 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
ткань
Зернистость, P
36
Длина, мм
30000
Ширина, мм
775
Количество предметов в комплекте
1
Размеры в упаковке, см
78х26х26
Вес, кг.
33.1

Описание товара Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75255, KK19XW, зерн 50Н (P36), 775ммх30м, водост(БАЗ)

Шкурка на тканевой основе БАЗ кк19xw арт. 75255 применяется для черновой обработки металлических и деревянных поверхностей: снятия толстого слоя лака, краски, снятия ржавчины, заусенцев, окалины. Эффективность шлифования обеспечивает крупнозернистый абразив P36 с размером частиц 500-630 мкм. Преимущества Твердые зерна из оксида алюминия долго сохраняют форму, поэтому одним полотном получится снять большое количество материала. Тканевая основа — гибкая и прочная на разрыв шкурка легко справляется с работой даже в труднодоступных местах. Водостойкая — водостойкий клей позволяет проводить мокрую шлифовку, а также мыть абразив и использовать его повторно. Большой объем работ — длина рулона составляет 30 м, его хватит надолго.



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Отзывы о товаре Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75255, KK19XW, зерн 50Н (P36), 775ммх30м, водост(БАЗ)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
ткань
Зернистость, P
36
Длина, мм
30000
Ширина, мм
775
Количество предметов в комплекте
1
Описание
Шкурка на тканевой основе БАЗ кк19xw арт. 75255 применяется для черновой обработки металлических и деревянных поверхностей: снятия толстого слоя лака, краски, снятия ржавчины, заусенцев, окалины. Эффективность шлифования обеспечивает крупнозернистый абразив P36 с размером частиц 500-630 мкм. Преимущества Твердые зерна из оксида алюминия долго сохраняют форму, поэтому одним полотном получится снять большое количество материала. Тканевая основа — гибкая и прочная на разрыв шкурка легко справляется с работой даже в труднодоступных местах. Водостойкая — водостойкий клей позволяет проводить мокрую шлифовку, а также мыть абразив и использовать его повторно. Большой объем работ — длина рулона составляет 30 м, его хватит надолго.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75255, KK19XW, зерн 50Н (P36), 775ммх30м, водост(БАЗ) - стоимость товара 18590 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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