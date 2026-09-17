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Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75254, KK18XW, зерн 25Н(P60), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75254, KK18XW, зерн 25Н(P60), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ

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Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75254, KK18XW, зерн 25Н(P60), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 1
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75254, KK18XW, зерн 25Н(P60), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 2
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75254, KK18XW, зерн 25Н(P60), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 3
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75254, KK18XW, зерн 25Н(P60), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 4
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75254, KK18XW, зерн 25Н(P60), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 5
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75254, KK18XW, зерн 25Н(P60), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 6
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75254, KK18XW, зерн 25Н(P60), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Зернистость, P
60
Длина, мм
20000
Ширина, мм
200
Комплектация
Шкурка - 1 шт
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75254, KK18XW, зерн 25Н(P60), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 1
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75254, KK18XW, зерн 25Н(P60), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 2
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75254, KK18XW, зерн 25Н(P60), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 3
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75254, KK18XW, зерн 25Н(P60), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 4
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75254, KK18XW, зерн 25Н(P60), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 5
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75254, KK18XW, зерн 25Н(P60), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 6
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75254, KK18XW, зерн 25Н(P60), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 746748
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Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Зернистость, P
60
Длина, мм
20000
Ширина, мм
200
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Шкурка - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х19х19
Вес, кг.
4.44

Описание товара Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75254, KK18XW, зерн 25Н(P60), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ

Водостойкая шкурка на тканевой основе БАЗ 75254 серии KK18XW, с зернистостью 25H (P 60) и размером 200 мм x 20 м, поставляется на бобине и подходит для грубых шлифовально-отделочных работ по дереву и металлу. Крупнозернистый абразив Р 60 с частицами размером 250-315 мкм позволяет быстро и эффективно удалить ржавчину, заусенцы и сучки, устранить неровности.

Преимущества

  • Высокая производительность — твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия изнашиваются медленно.
  • Возможность интенсивного использования — основа из ткани отличается гибкостью и повышенной прочностью.
  • Водостойкость — шкурку можно мыть в воде для повторного применения или проводить «мокрую» шлифовку.
  • Длина 20 м — наждачного полотна хватит для выполнения большого объема работ.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75254, KK18XW, зерн 25Н(P60), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Зернистость, P
60
Длина, мм
20000
Ширина, мм
200
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Шкурка - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Водостойкая шкурка на тканевой основе БАЗ 75254 серии KK18XW, с зернистостью 25H (P 60) и размером 200 мм x 20 м, поставляется на бобине и подходит для грубых шлифовально-отделочных работ по дереву и металлу. Крупнозернистый абразив Р 60 с частицами размером 250-315 мкм позволяет быстро и эффективно удалить ржавчину, заусенцы и сучки, устранить неровности.

Преимущества

  • Высокая производительность — твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия изнашиваются медленно.
  • Возможность интенсивного использования — основа из ткани отличается гибкостью и повышенной прочностью.
  • Водостойкость — шкурку можно мыть в воде для повторного применения или проводить «мокрую» шлифовку.
  • Длина 20 м — наждачного полотна хватит для выполнения большого объема работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отзывы


Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75254, KK18XW, зерн 25Н(P60), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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