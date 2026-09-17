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Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75253, KK18XW, зерн 40Н(Р40), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75253, KK18XW, зерн 40Н(Р40), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ

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Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75253, KK18XW, зерн 40Н(Р40), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 1
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75253, KK18XW, зерн 40Н(Р40), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 2
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75253, KK18XW, зерн 40Н(Р40), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 3
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75253, KK18XW, зерн 40Н(Р40), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 4
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75253, KK18XW, зерн 40Н(Р40), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 5
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75253, KK18XW, зерн 40Н(Р40), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 6
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75253, KK18XW, зерн 40Н(Р40), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Зернистость, P
40
Длина, мм
20000
Ширина, мм
200
Комплектация
Шкурка - 1 шт
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75253, KK18XW, зерн 40Н(Р40), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 1
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75253, KK18XW, зерн 40Н(Р40), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 2
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75253, KK18XW, зерн 40Н(Р40), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 3
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75253, KK18XW, зерн 40Н(Р40), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 4
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75253, KK18XW, зерн 40Н(Р40), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 5
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75253, KK18XW, зерн 40Н(Р40), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 6
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75253, KK18XW, зерн 40Н(Р40), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746747
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75253, KK18XW, зерн 40Н(Р40), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ
3 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Зернистость, P
40
Длина, мм
20000
Ширина, мм
200
Комплектация
Шкурка - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
21х21х20
Вес, кг.
5.3

Описание товара Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75253, KK18XW, зерн 40Н(Р40), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ

Водостойкая шкурка на тканевой основе БАЗ 75253 серии KK18XW, с зернистостью 40H (P 40) и размером 200 мм x 20 м, поставляется на бобине и применяется для выполнения грубых работ по дереву и металлу. Крупнозернистый абразив P 40 с размером частиц 400-500 мкм оптимален для первичного выравнивания, удаления сучков и заусенцев, снятия ржавчины, подготовки материалов к последующей обработке.

Преимущества

  • Высокая производительность — твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия изнашиваются медленно.
  • Возможность интенсивного использования — основа из ткани отличается гибкостью и повышенной прочностью.
  • Водостойкость — шкурку можно мыть в воде для повторного применения или проводить «мокрую» шлифовку.
  • Длина 20 м — наждачного полотна хватит для выполнения большого объема работ.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75253, KK18XW, зерн 40Н(Р40), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Зернистость, P
40
Длина, мм
20000
Ширина, мм
200
Комплектация
Шкурка - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Водостойкая шкурка на тканевой основе БАЗ 75253 серии KK18XW, с зернистостью 40H (P 40) и размером 200 мм x 20 м, поставляется на бобине и применяется для выполнения грубых работ по дереву и металлу. Крупнозернистый абразив P 40 с размером частиц 400-500 мкм оптимален для первичного выравнивания, удаления сучков и заусенцев, снятия ржавчины, подготовки материалов к последующей обработке.

Преимущества

  • Высокая производительность — твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия изнашиваются медленно.
  • Возможность интенсивного использования — основа из ткани отличается гибкостью и повышенной прочностью.
  • Водостойкость — шкурку можно мыть в воде для повторного применения или проводить «мокрую» шлифовку.
  • Длина 20 м — наждачного полотна хватит для выполнения большого объема работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75253, KK18XW, зерн 40Н(Р40), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ - стоимость товара 3450 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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