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Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75244, KK19XW, зерн 40Н (P40), 775ммх30м, водост(БАЗ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75244, KK19XW, зерн 40Н (P40), 775ммх30м, водост(БАЗ)

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Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75244, KK19XW, зерн 40Н (P40), 775ммх30м, водост(БАЗ) - фото 1
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75244, KK19XW, зерн 40Н (P40), 775ммх30м, водост(БАЗ) - фото 2
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75244, KK19XW, зерн 40Н (P40), 775ммх30м, водост(БАЗ) - фото 3
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75244, KK19XW, зерн 40Н (P40), 775ммх30м, водост(БАЗ) - фото 4
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75244, KK19XW, зерн 40Н (P40), 775ммх30м, водост(БАЗ) - фото 5
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75244, KK19XW, зерн 40Н (P40), 775ммх30м, водост(БАЗ) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость, P
40
Длина, мм
30000
Ширина, мм
775
Комплектация
Шкурка - 1 шт
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75244, KK19XW, зерн 40Н (P40), 775ммх30м, водост(БАЗ) - фото 1
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75244, KK19XW, зерн 40Н (P40), 775ммх30м, водост(БАЗ) - фото 2
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75244, KK19XW, зерн 40Н (P40), 775ммх30м, водост(БАЗ) - фото 3
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75244, KK19XW, зерн 40Н (P40), 775ммх30м, водост(БАЗ) - фото 4
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75244, KK19XW, зерн 40Н (P40), 775ммх30м, водост(БАЗ) - фото 5
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75244, KK19XW, зерн 40Н (P40), 775ммх30м, водост(БАЗ) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 060 руб. 
Начислим 257 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746746
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75244, KK19XW, зерн 40Н (P40), 775ммх30м, водост(БАЗ)
16 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость, P
40
Длина, мм
30000
Ширина, мм
775
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Шкурка - 1 шт
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75244, KK19XW, зерн 40Н (P40), 775ммх30м, водост(БАЗ)

Шкурка на тканевой основе БАЗ 75244 с зернистостью №40, шириной 775 мм и длиной 30 м, применяется для выполнения грубых работ по дереву и металлу. Крупнозернистый абразив P 40 с размером частиц 400-500 мкм оптимален для первичного выравнивания, удаления сучков и заусенцев, снятия ржавчины, подготовки материалов к последующей обработке.

Преимущества

  • Высокая производительность — твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия изнашиваются медленно.
  • Возможность интенсивного использования — основа из ткани отличается гибкостью и повышенной прочностью.
  • Водостойкость — шкурку можно мыть в воде для повторного применения или проводить «мокрую» шлифовку.
  • Длина 30 м — наждачного полотна хватит для выполнения большого объема работ.



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Отзывы о товаре Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75244, KK19XW, зерн 40Н (P40), 775ммх30м, водост(БАЗ)




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость, P
40
Длина, мм
30000
Ширина, мм
775
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Шкурка - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Шкурка на тканевой основе БАЗ 75244 с зернистостью №40, шириной 775 мм и длиной 30 м, применяется для выполнения грубых работ по дереву и металлу. Крупнозернистый абразив P 40 с размером частиц 400-500 мкм оптимален для первичного выравнивания, удаления сучков и заусенцев, снятия ржавчины, подготовки материалов к последующей обработке.

Преимущества

  • Высокая производительность — твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия изнашиваются медленно.
  • Возможность интенсивного использования — основа из ткани отличается гибкостью и повышенной прочностью.
  • Водостойкость — шкурку можно мыть в воде для повторного применения или проводить «мокрую» шлифовку.
  • Длина 30 м — наждачного полотна хватит для выполнения большого объема работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75244, KK19XW, зерн 40Н (P40), 775ммх30м, водост(БАЗ) - стоимость товара 16060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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