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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
ткань
Зернистость, P
50
Длина, мм
30000
Ширина, мм
775
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 746745
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Описание товара Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75235, KK19XW, зерн 32Н (P50), 775ммх30м, водост(БАЗ)
Шкурка на тканевой основе БАЗ кк19xw арт. 75235 применяется для грубой обработки деревянных и металлических поверхностей. Крупные зерна абразива Р50 обеспечивают эффективное удаление заусенцев, ржавчины, окалины, снятие старой краски и лака.
Преимущества
Твердые зерна из оксида алюминия долго сохраняют форму, поэтому одним полотном получится снять большое количество материала.
Тканевая основа — гибкая и прочная на разрыв шкурка легко справляется с работой даже в труднодоступных местах.
Водостойкая — водостойкий клей позволяет проводить мокрую шлифовку, а также мыть абразив и использовать его повторно.
Большой объем работ — длина рулона составляет 30 м, его хватит надолго.
Шкурка на тканевой основе БАЗ кк19xw арт. 75235 применяется для грубой обработки деревянных и металлических поверхностей. Крупные зерна абразива Р50 обеспечивают эффективное удаление заусенцев, ржавчины, окалины, снятие старой краски и лака.
Преимущества
Твердые зерна из оксида алюминия долго сохраняют форму, поэтому одним полотном получится снять большое количество материала.
Тканевая основа — гибкая и прочная на разрыв шкурка легко справляется с работой даже в труднодоступных местах.
Водостойкая — водостойкий клей позволяет проводить мокрую шлифовку, а также мыть абразив и использовать его повторно.
Большой объем работ — длина рулона составляет 30 м, его хватит надолго.
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75235, KK19XW, зерн 32Н (P50), 775ммх30м, водост(БАЗ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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