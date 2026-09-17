Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75227, KK19XW, зерн 25Н (P60), 775ммх30м, водост(БАЗ)
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Характеристики
Описание товара Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75227, KK19XW, зерн 25Н (P60), 775ммх30м, водост(БАЗ)
Шкурка на тканевой основе БАЗ кк19xw арт. 75227 применяется для чернового шлифования металлических, деревянных, пластмассовых поверхностей. Крупнозернистый абразив Р60 с частицами размером 250-315 мкм обеспечивает эффективное удаление ржавчины, заусенцев, старых лакокрасочных покрытий, позволяет проводить грубое выравнивание шпатлевки. Преимущества Твердые зерна из оксида алюминия долго сохраняют форму, поэтому одним полотном получится снять большое количество материала. Тканевая основа — гибкая и прочная на разрыв шкурка легко справляется с работой даже в труднодоступных местах. Водостойкая — водостойкий клей позволяет проводить мокрую шлифовку, а также мыть абразив и использовать его повторно. Большой объем работ — длина рулона составляет 30 м, его хватит надолго.
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