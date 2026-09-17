Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75224, серия 14а, зерн 20Н (P70), 800ммх30м, водост(БАЗ)
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость, P
70
Длина, мм
30000
Ширина, мм
800
Комплектация
Шкурка - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 740 руб.
В наличии
Код товара: 746743
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
14 740 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость, P
70
Длина, мм
30000
Ширина, мм
800
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Шкурка - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
80х21х21
Вес, кг.
20.8
Описание товара Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75224, серия 14а, зерн 20Н (P70), 800ммх30м, водост(БАЗ)
Шкурка на тканевой основе БАЗ 75224 с зернистостью №20, шириной 800 мм и длиной 30 м, предназначена для обработки древесины, металла, пластика и т.д. Крупнозернистый абразив Р 70 оптимален для удаления лака и краски, ржавчины, окалины, заусенцев.
Преимущества
- Высокая производительность — твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия изнашиваются медленно.
- Возможность интенсивного использования — основа из ткани отличается гибкостью и повышенной прочностью.
- Водостойкость — шкурку можно мыть в воде для повторного применения или проводить «мокрую» шлифовку.
- Длина 30 м — наждачного полотна хватит для выполнения большого объема работ.
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость, P
70
Длина, мм
30000
Ширина, мм
800
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Шкурка - 1 шт
Страна производитель
Россия
Шкурка на тканевой основе БАЗ 75224 с зернистостью №20, шириной 800 мм и длиной 30 м, предназначена для обработки древесины, металла, пластика и т.д. Крупнозернистый абразив Р 70 оптимален для удаления лака и краски, ржавчины, окалины, заусенцев.
Преимущества
- Высокая производительность — твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия изнашиваются медленно.
- Возможность интенсивного использования — основа из ткани отличается гибкостью и повышенной прочностью.
- Водостойкость — шкурку можно мыть в воде для повторного применения или проводить «мокрую» шлифовку.
- Длина 30 м — наждачного полотна хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75224, серия 14а, зерн 20Н (P70), 800ммх30м, водост(БАЗ) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 14740 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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