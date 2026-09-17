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Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75222, серия 14а, зерн 12Н (P100), 800ммх30м, водост(БАЗ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75222, серия 14а, зерн 12Н (P100), 800ммх30м, водост(БАЗ)

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Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75222, серия 14а, зерн 12Н (P100), 800ммх30м, водост(БАЗ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
ткань
Зернистость (P; F)
100
Длина, мм
30000
Ширина, мм
800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 070 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746741
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75222, серия 14а, зерн 12Н (P100), 800ммх30м, водост(БАЗ)
13 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
ткань
Зернистость (P; F)
100
Длина, мм
30000
Ширина, мм
800
Количество предметов в комплекте
1
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
80х19х19
Вес, кг.
16.6

Описание товара Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75222, серия 14а, зерн 12Н (P100), 800ммх30м, водост(БАЗ)

Шкурка на тканевой основе БАЗ 12Н (Р100) арт. 75222 предназначена для обработки древесины, металла, материалов из стекла и пластика. Среднезернистый абразив Р100 оптимален для таких работ, как: зачистка старой краски, очищение и выравнивание древесины мягких пород или подготовка к шлифовке твердых пород дерева, промежуточная обработка поверхностей. Преимущества Высокая производительность — абразив из оксида алюминия с острыми гранями отличается твердостью и медленным износом. Тканевая основа — шкурка обладает высокой прочностью на разрыв, поэтому прослужит долго. Водостойкая — наждачку можно мыть и применять для мокрой шлифовки. Шкурка поставляется рулонами 800 мм х 30 м, ее хватит на большой объем работ.



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Отзывы о товаре Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75222, серия 14а, зерн 12Н (P100), 800ммх30м, водост(БАЗ)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
ткань
Зернистость (P; F)
100
Длина, мм
30000
Ширина, мм
800
Количество предметов в комплекте
1
Страна производитель
Россия
Описание
Шкурка на тканевой основе БАЗ 12Н (Р100) арт. 75222 предназначена для обработки древесины, металла, материалов из стекла и пластика. Среднезернистый абразив Р100 оптимален для таких работ, как: зачистка старой краски, очищение и выравнивание древесины мягких пород или подготовка к шлифовке твердых пород дерева, промежуточная обработка поверхностей. Преимущества Высокая производительность — абразив из оксида алюминия с острыми гранями отличается твердостью и медленным износом. Тканевая основа — шкурка обладает высокой прочностью на разрыв, поэтому прослужит долго. Водостойкая — наждачку можно мыть и применять для мокрой шлифовки. Шкурка поставляется рулонами 800 мм х 30 м, ее хватит на большой объем работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75222, серия 14а, зерн 12Н (P100), 800ммх30м, водост(БАЗ) - стоимость товара 13070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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