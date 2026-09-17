Набор щеток Matrix 74863, 3 шт., металлические с пластмассовой ручкой, большие
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал назначения
Металл
Длина, мм
225
Ширина, мм
12
Комплектация
Щетка металлическая -3 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб.
В наличии
Код товара: 746712
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410 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал
металл
Материал назначения
Металл
Длина, мм
225
Ширина, мм
12
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Щетка металлическая -3 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х3
Вес, г.
150
Описание товара Набор щеток Matrix 74863, 3 шт., металлические с пластмассовой ручкой, большие
Набор из 3 больших щеток Matrix 74863 с пластмассовыми ручками предназначен для различных видов обработки — стальные удаляют ржавчину, загрязнения и старую краску с металлических и других поверхностей, а нейлоновая браширует и мягко очищает деревянные изделия. Набор пригодится во время ремонта, проведения кузовных работ, а также будет полезен в быту.
Преимущества
- Высокий ресурс — витая стальная проволока устойчива к деформации, латунированное покрытие защищает щетину от коррозии.
- Надежность — проволока прочно закреплена в основании и не выпадает во время работы, пластиковые корпусы не рассыхаются и служат долго.
- Комфортная работа — эргономичные рукоятки удобно ложатся в руку.
- Продуманная упаковка — набор поставляется в блистере с подвесом, удобном для размещения на стенде.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Материал
металл
Материал назначения
Металл
Длина, мм
225
Ширина, мм
12
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Щетка металлическая -3 шт
Страна производитель
Китай
Набор из 3 больших щеток Matrix 74863 с пластмассовыми ручками предназначен для различных видов обработки — стальные удаляют ржавчину, загрязнения и старую краску с металлических и других поверхностей, а нейлоновая браширует и мягко очищает деревянные изделия. Набор пригодится во время ремонта, проведения кузовных работ, а также будет полезен в быту.
Преимущества
- Высокий ресурс — витая стальная проволока устойчива к деформации, латунированное покрытие защищает щетину от коррозии.
- Надежность — проволока прочно закреплена в основании и не выпадает во время работы, пластиковые корпусы не рассыхаются и служат долго.
- Комфортная работа — эргономичные рукоятки удобно ложатся в руку.
- Продуманная упаковка — набор поставляется в блистере с подвесом, удобном для размещения на стенде.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор щеток Matrix 74863, 3 шт., металлические с пластмассовой ручкой, большие - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 410 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор щеток Matrix 74863, 3 шт., металлические с пластмассовой ручкой, большие