Набор щеток Matrix 74860, 3 шт., металлические с пластмассовой ручкой, малые
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Набор щеток Matrix 74860, 3 шт., металлические с пластмассовой ручкой, малые
Набор малых щеток Matrix 74860 с пластмассовыми ручками предназначен для различных видов обработки — стальные удаляют ржавчину, загрязнения и старую краску с металлических и других поверхностей, а нейлоновая браширует и мягко очищает деревянные изделия. Щетки имеют удлиненные ручки, а длина рабочих частей составляет 34 мм, поэтому они оптимальны для работы на небольших участках и в труднодоступных местах. Набор пригодится во время проведения ремонта, кузовных работ, а также будет полезен в быту.
Преимущества
- Высокий ресурс — витая стальная проволока устойчива к деформации, латунированное покрытие защищает щетину от коррозии.
- Надежность — проволока прочно закреплена в основании и не выпадает во время работы, пластиковые корпусы не рассыхаются и служат долго.
- Комфортная работа — эргономичные рукоятки удобно ложатся в руку.
- Продуманная упаковка — набор поставляется в блистере с подвесом, удобном для размещения на стенде.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитКруг шлифовальный абразивный по металлу Луга 230 x 6 x 22,23 365...
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитСверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 5.0 х 86 мм, сталь М42, HSS...
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитСверло по стеклу и кафелю ЗУБР 5 мм, 2х кромка, HEX 1/4, (29840-...
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитПолотна для лобзика KRAFTOOL T144D, EU-хвост., по дереву, быстры...
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитДиск отрезной KRAFTOOL X7-EXTREM 230x1.6 мм по металлу для УШМ (...
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитГоловка торцовая KRAFTOOL FLANK, 1/2?, 17 мм, (27805-17)
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитСверло по дереву перовое СИБРТЕХ 70397, 50 мм
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитХвостовик Matrix 72490, SDS PLUS для коронок BIMETAL до 30 мм
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитСверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704020, 20 х 300 мм, ...
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитСверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704022, 22 х 300 мм, ...
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитСверло по дереву перовое Matrix 70432, 40 мм 6-гранный хвостовик
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитПила кольцевая Sparta 70450, HCS по дереву, D 26-63 мм, глубина ...
Набор малых щеток Matrix 74860 с пластмассовыми ручками предназначен для различных видов обработки — стальные удаляют ржавчину, загрязнения и старую краску с металлических и других поверхностей, а нейлоновая браширует и мягко очищает деревянные изделия. Щетки имеют удлиненные ручки, а длина рабочих частей составляет 34 мм, поэтому они оптимальны для работы на небольших участках и в труднодоступных местах. Набор пригодится во время проведения ремонта, кузовных работ, а также будет полезен в быту.
Преимущества
- Высокий ресурс — витая стальная проволока устойчива к деформации, латунированное покрытие защищает щетину от коррозии.
- Надежность — проволока прочно закреплена в основании и не выпадает во время работы, пластиковые корпусы не рассыхаются и служат долго.
- Комфортная работа — эргономичные рукоятки удобно ложатся в руку.
- Продуманная упаковка — набор поставляется в блистере с подвесом, удобном для размещения на стенде.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Набор щеток Matrix 74860, 3 шт., металлические с пластмассовой ручкой, малые