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Набор щеток Matrix 74860, 3 шт., металлические с пластмассовой ручкой, малые купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор щеток Matrix 74860, 3 шт., металлические с пластмассовой ручкой, малые

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Набор щеток Matrix 74860, 3 шт., металлические с пластмассовой ручкой, малые - фото 1
Набор щеток Matrix 74860, 3 шт., металлические с пластмассовой ручкой, малые - фото 2
Набор щеток Matrix 74860, 3 шт., металлические с пластмассовой ручкой, малые - фото 3
Набор щеток Matrix 74860, 3 шт., металлические с пластмассовой ручкой, малые - фото 4
Набор щеток Matrix 74860, 3 шт., металлические с пластмассовой ручкой, малые - фото 5
Набор щеток Matrix 74860, 3 шт., металлические с пластмассовой ручкой, малые - фото 6
Набор щеток Matrix 74860, 3 шт., металлические с пластмассовой ручкой, малые - фото 7
Набор щеток Matrix 74860, 3 шт., металлические с пластмассовой ручкой, малые - фото 8
Набор щеток Matrix 74860, 3 шт., металлические с пластмассовой ручкой, малые - фото 9
Набор щеток Matrix 74860, 3 шт., металлические с пластмассовой ручкой, малые - фото 10
Набор щеток Matrix 74860, 3 шт., металлические с пластмассовой ручкой, малые - фото 11
Набор щеток Matrix 74860, 3 шт., металлические с пластмассовой ручкой, малые - фото 12
Набор щеток Matrix 74860, 3 шт., металлические с пластмассовой ручкой, малые - фото 13
Набор щеток Matrix 74860, 3 шт., металлические с пластмассовой ручкой, малые - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
Металл
Длина, мм
175
Ширина, мм
22
Комплектация
Щетка металлическая -3 шт
  • Набор щеток Matrix 74860, 3 шт., металлические с пластмассовой ручкой, малые - фото 1
  • Набор щеток Matrix 74860, 3 шт., металлические с пластмассовой ручкой, малые - фото 2
  • Набор щеток Matrix 74860, 3 шт., металлические с пластмассовой ручкой, малые - фото 3
  • Набор щеток Matrix 74860, 3 шт., металлические с пластмассовой ручкой, малые - фото 4
  • Набор щеток Matrix 74860, 3 шт., металлические с пластмассовой ручкой, малые - фото 5
  • Набор щеток Matrix 74860, 3 шт., металлические с пластмассовой ручкой, малые - фото 6
  • Набор щеток Matrix 74860, 3 шт., металлические с пластмассовой ручкой, малые - фото 7
  • Набор щеток Matrix 74860, 3 шт., металлические с пластмассовой ручкой, малые - фото 8
  • Набор щеток Matrix 74860, 3 шт., металлические с пластмассовой ручкой, малые - фото 9
  • Набор щеток Matrix 74860, 3 шт., металлические с пластмассовой ручкой, малые - фото 10
  • Набор щеток Matrix 74860, 3 шт., металлические с пластмассовой ручкой, малые - фото 11
  • Набор щеток Matrix 74860, 3 шт., металлические с пластмассовой ручкой, малые - фото 12
  • Набор щеток Matrix 74860, 3 шт., металлические с пластмассовой ручкой, малые - фото 13
  • Набор щеток Matrix 74860, 3 шт., металлические с пластмассовой ручкой, малые - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746711
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор щеток Matrix 74860, 3 шт., металлические с пластмассовой ручкой, малые
320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал
металл
Материал назначения
Металл
Длина, мм
175
Ширина, мм
22
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Щетка металлическая -3 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х10х2
Вес, г.
70

Описание товара Набор щеток Matrix 74860, 3 шт., металлические с пластмассовой ручкой, малые

Набор малых щеток Matrix 74860 с пластмассовыми ручками предназначен для различных видов обработки — стальные удаляют ржавчину, загрязнения и старую краску с металлических и других поверхностей, а нейлоновая браширует и мягко очищает деревянные изделия. Щетки имеют удлиненные ручки, а длина рабочих частей составляет 34 мм, поэтому они оптимальны для работы на небольших участках и в труднодоступных местах. Набор пригодится во время проведения ремонта, кузовных работ, а также будет полезен в быту.

Преимущества

  • Высокий ресурс — витая стальная проволока устойчива к деформации, латунированное покрытие защищает щетину от коррозии.
  • Надежность — проволока прочно закреплена в основании и не выпадает во время работы, пластиковые корпусы не рассыхаются и служат долго.
  • Комфортная работа — эргономичные рукоятки удобно ложатся в руку.
  • Продуманная упаковка — набор поставляется в блистере с подвесом, удобном для размещения на стенде.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор щеток Matrix 74860, 3 шт., металлические с пластмассовой ручкой, малые




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал
металл
Материал назначения
Металл
Длина, мм
175
Ширина, мм
22
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Щетка металлическая -3 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор малых щеток Matrix 74860 с пластмассовыми ручками предназначен для различных видов обработки — стальные удаляют ржавчину, загрязнения и старую краску с металлических и других поверхностей, а нейлоновая браширует и мягко очищает деревянные изделия. Щетки имеют удлиненные ручки, а длина рабочих частей составляет 34 мм, поэтому они оптимальны для работы на небольших участках и в труднодоступных местах. Набор пригодится во время проведения ремонта, кузовных работ, а также будет полезен в быту.

Преимущества

  • Высокий ресурс — витая стальная проволока устойчива к деформации, латунированное покрытие защищает щетину от коррозии.
  • Надежность — проволока прочно закреплена в основании и не выпадает во время работы, пластиковые корпусы не рассыхаются и служат долго.
  • Комфортная работа — эргономичные рукоятки удобно ложатся в руку.
  • Продуманная упаковка — набор поставляется в блистере с подвесом, удобном для размещения на стенде.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор щеток Matrix 74860, 3 шт., металлические с пластмассовой ручкой, малые - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 320 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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