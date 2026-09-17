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Щетка зачистная DENZEL 74847, 4-х рядная, проволока из нержавеющей стали с деревянной ручкой скребок купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щетка зачистная DENZEL 74847, 4-х рядная, проволока из нержавеющей стали с деревянной ручкой скребок

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Щетка зачистная DENZEL 74847, 4-х рядная, проволока из нержавеющей стали с деревянной ручкой скребок - фото 1
Щетка зачистная DENZEL 74847, 4-х рядная, проволока из нержавеющей стали с деревянной ручкой скребок - фото 2
Щетка зачистная DENZEL 74847, 4-х рядная, проволока из нержавеющей стали с деревянной ручкой скребок - фото 3
Щетка зачистная DENZEL 74847, 4-х рядная, проволока из нержавеющей стали с деревянной ручкой скребок - фото 4
Щетка зачистная DENZEL 74847, 4-х рядная, проволока из нержавеющей стали с деревянной ручкой скребок - фото 5
Щетка зачистная DENZEL 74847, 4-х рядная, проволока из нержавеющей стали с деревянной ручкой скребок - фото 6
Щетка зачистная DENZEL 74847, 4-х рядная, проволока из нержавеющей стали с деревянной ручкой скребок - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
древесина, сталь
Длина, мм
120
Ширина, мм
40.3
  • Щетка зачистная DENZEL 74847, 4-х рядная, проволока из нержавеющей стали с деревянной ручкой скребок - фото 1
  • Щетка зачистная DENZEL 74847, 4-х рядная, проволока из нержавеющей стали с деревянной ручкой скребок - фото 2
  • Щетка зачистная DENZEL 74847, 4-х рядная, проволока из нержавеющей стали с деревянной ручкой скребок - фото 3
  • Щетка зачистная DENZEL 74847, 4-х рядная, проволока из нержавеющей стали с деревянной ручкой скребок - фото 4
  • Щетка зачистная DENZEL 74847, 4-х рядная, проволока из нержавеющей стали с деревянной ручкой скребок - фото 5
  • Щетка зачистная DENZEL 74847, 4-х рядная, проволока из нержавеющей стали с деревянной ручкой скребок - фото 6
  • Щетка зачистная DENZEL 74847, 4-х рядная, проволока из нержавеющей стали с деревянной ручкой скребок - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 746710
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал
сталь, древесина
Материал назначения
древесина, сталь
Длина, мм
120
Ширина, мм
40.3
Количество предметов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х8х4
Вес, г.
180

Описание товара Щетка зачистная DENZEL 74847, 4-х рядная, проволока из нержавеющей стали с деревянной ручкой скребок

Зачистная 4-рядная щетка Denzel 74847 с проволокой из нержавеющей стали и деревянной рукояткой — ручной инструмент для обработки деревянных, металлических и других поверхностей. Позволяет удалять загрязнения, ржавчину, остатки отделочных покрытий и т.д. Стальная щетина толщиной 0,3 мм, расположенная в 4 ряда, отличается высокой абразивной способностью. Скребок облегчает удаление загрязнений, ускоряет и упрощает работу.

Преимущества

  • Высокое качество обработки — щетина изготовлена из нержавеющей стали, ее частицы не вызывают микрокоррозии зачищаемого материала.
  • Долговечность — стальная проволока устойчива к воздействию влаги.
  • Комфортная работа — деревянная рукоятка удобно ложится в руку, что снижает усталость во время длительной работы.
  • Экологичность — инструмент соответствует стандартам системы «Лесной эталон», при изготовлении использована древесина из сертифицированных лесов, полностью соблюдены требования, направленные на сохранение экологически ценных лесов.



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Отзывы о товаре Щетка зачистная DENZEL 74847, 4-х рядная, проволока из нержавеющей стали с деревянной ручкой скребок




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
сталь, древесина
Материал назначения
древесина, сталь
Длина, мм
120
Ширина, мм
40.3
Количество предметов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание

Зачистная 4-рядная щетка Denzel 74847 с проволокой из нержавеющей стали и деревянной рукояткой — ручной инструмент для обработки деревянных, металлических и других поверхностей. Позволяет удалять загрязнения, ржавчину, остатки отделочных покрытий и т.д. Стальная щетина толщиной 0,3 мм, расположенная в 4 ряда, отличается высокой абразивной способностью. Скребок облегчает удаление загрязнений, ускоряет и упрощает работу.

Преимущества

  • Высокое качество обработки — щетина изготовлена из нержавеющей стали, ее частицы не вызывают микрокоррозии зачищаемого материала.
  • Долговечность — стальная проволока устойчива к воздействию влаги.
  • Комфортная работа — деревянная рукоятка удобно ложится в руку, что снижает усталость во время длительной работы.
  • Экологичность — инструмент соответствует стандартам системы «Лесной эталон», при изготовлении использована древесина из сертифицированных лесов, полностью соблюдены требования, направленные на сохранение экологически ценных лесов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отзывы


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