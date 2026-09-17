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Щетка зачистная DENZEL 74843, 3-х рядная, прямая проволока из нержавеющей стали с деревянной ручкой, купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щетка зачистная DENZEL 74843, 3-х рядная, прямая проволока из нержавеющей стали с деревянной ручкой,

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Щетка зачистная DENZEL 74843, 3-х рядная, прямая проволока из нержавеющей стали с деревянной ручкой, - фото 1
Щетка зачистная DENZEL 74843, 3-х рядная, прямая проволока из нержавеющей стали с деревянной ручкой, - фото 2
Щетка зачистная DENZEL 74843, 3-х рядная, прямая проволока из нержавеющей стали с деревянной ручкой, - фото 3
Щетка зачистная DENZEL 74843, 3-х рядная, прямая проволока из нержавеющей стали с деревянной ручкой, - фото 4
Щетка зачистная DENZEL 74843, 3-х рядная, прямая проволока из нержавеющей стали с деревянной ручкой, - фото 5
Щетка зачистная DENZEL 74843, 3-х рядная, прямая проволока из нержавеющей стали с деревянной ручкой, - фото 6
Щетка зачистная DENZEL 74843, 3-х рядная, прямая проволока из нержавеющей стали с деревянной ручкой, - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
древесина, металл, сталь
Длина, мм
120
Ширина, мм
23.5
  • Щетка зачистная DENZEL 74843, 3-х рядная, прямая проволока из нержавеющей стали с деревянной ручкой, - фото 1
  • Щетка зачистная DENZEL 74843, 3-х рядная, прямая проволока из нержавеющей стали с деревянной ручкой, - фото 2
  • Щетка зачистная DENZEL 74843, 3-х рядная, прямая проволока из нержавеющей стали с деревянной ручкой, - фото 3
  • Щетка зачистная DENZEL 74843, 3-х рядная, прямая проволока из нержавеющей стали с деревянной ручкой, - фото 4
  • Щетка зачистная DENZEL 74843, 3-х рядная, прямая проволока из нержавеющей стали с деревянной ручкой, - фото 5
  • Щетка зачистная DENZEL 74843, 3-х рядная, прямая проволока из нержавеющей стали с деревянной ручкой, - фото 6
  • Щетка зачистная DENZEL 74843, 3-х рядная, прямая проволока из нержавеющей стали с деревянной ручкой, - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746707
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Щетка зачистная DENZEL 74843, 3-х рядная, прямая проволока из нержавеющей стали с деревянной ручкой,
300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал
сталь, металл, нержавеющая сталь, древесина
Материал назначения
древесина, металл, сталь
Длина, мм
120
Ширина, мм
23.5
Количество предметов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х7х2
Вес, г.
130

Описание товара Щетка зачистная DENZEL 74843, 3-х рядная, прямая проволока из нержавеющей стали с деревянной ручкой,

Зачистная 3-рядная щетка Denzel 74843 с прямой проволокой из нержавеющей стали и деревянной рукояткой — ручной инструмент для обработки деревянных, металлических и других поверхностей. Позволяет удалять загрязнения, ржавчину, остатки отделочных покрытий и т.д. Стальная щетина толщиной 0,3 мм с высокой абразивной способностью обеспечивает эффективное выполнение работ.

Преимущества

  • Высокое качество обработки — щетина изготовлена из нержавеющей стали, ее частицы не вызывают микрокоррозии зачищаемого материала.
  • Долговечность — стальная проволока устойчива к воздействию влаги.
  • Комфортная работа — деревянная рукоятка удобно ложится в руку, что снижает усталость во время длительной работы.
  • Экологичность — инструмент соответствует стандартам системы «Лесной эталон», при изготовлении использована древесина из сертифицированных лесов, полностью соблюдены требования, направленные на сохранение экологически ценных лесов.



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Отзывы о товаре Щетка зачистная DENZEL 74843, 3-х рядная, прямая проволока из нержавеющей стали с деревянной ручкой,




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
сталь, металл, нержавеющая сталь, древесина
Материал назначения
древесина, металл, сталь
Длина, мм
120
Ширина, мм
23.5
Количество предметов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание

Зачистная 3-рядная щетка Denzel 74843 с прямой проволокой из нержавеющей стали и деревянной рукояткой — ручной инструмент для обработки деревянных, металлических и других поверхностей. Позволяет удалять загрязнения, ржавчину, остатки отделочных покрытий и т.д. Стальная щетина толщиной 0,3 мм с высокой абразивной способностью обеспечивает эффективное выполнение работ.

Преимущества

  • Высокое качество обработки — щетина изготовлена из нержавеющей стали, ее частицы не вызывают микрокоррозии зачищаемого материала.
  • Долговечность — стальная проволока устойчива к воздействию влаги.
  • Комфортная работа — деревянная рукоятка удобно ложится в руку, что снижает усталость во время длительной работы.
  • Экологичность — инструмент соответствует стандартам системы «Лесной эталон», при изготовлении использована древесина из сертифицированных лесов, полностью соблюдены требования, направленные на сохранение экологически ценных лесов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка зачистная DENZEL 74843, 3-х рядная, прямая проволока из нержавеющей стали с деревянной ручкой, - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 300 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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