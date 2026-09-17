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Щетка зачистная Matrix 74818, 4-х рядная, плоская, пластиковая с рукояткой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щетка зачистная Matrix 74818, 4-х рядная, плоская, пластиковая с рукояткой

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Щетка зачистная Matrix 74818, 4-х рядная, плоская, пластиковая с рукояткой - фото 1
Щетка зачистная Matrix 74818, 4-х рядная, плоская, пластиковая с рукояткой - фото 2
Щетка зачистная Matrix 74818, 4-х рядная, плоская, пластиковая с рукояткой - фото 3
Щетка зачистная Matrix 74818, 4-х рядная, плоская, пластиковая с рукояткой - фото 4
Щетка зачистная Matrix 74818, 4-х рядная, плоская, пластиковая с рукояткой - фото 5
Щетка зачистная Matrix 74818, 4-х рядная, плоская, пластиковая с рукояткой - фото 6
Щетка зачистная Matrix 74818, 4-х рядная, плоская, пластиковая с рукояткой - фото 7
Щетка зачистная Matrix 74818, 4-х рядная, плоская, пластиковая с рукояткой - фото 8
Щетка зачистная Matrix 74818, 4-х рядная, плоская, пластиковая с рукояткой - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина, мм
158
Ширина, мм
32
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка зачистная Matrix 74818, 4-х рядная, плоская, пластиковая с рукояткой - фото 1
  • Щетка зачистная Matrix 74818, 4-х рядная, плоская, пластиковая с рукояткой - фото 2
  • Щетка зачистная Matrix 74818, 4-х рядная, плоская, пластиковая с рукояткой - фото 3
  • Щетка зачистная Matrix 74818, 4-х рядная, плоская, пластиковая с рукояткой - фото 4
  • Щетка зачистная Matrix 74818, 4-х рядная, плоская, пластиковая с рукояткой - фото 5
  • Щетка зачистная Matrix 74818, 4-х рядная, плоская, пластиковая с рукояткой - фото 6
  • Щетка зачистная Matrix 74818, 4-х рядная, плоская, пластиковая с рукояткой - фото 7
  • Щетка зачистная Matrix 74818, 4-х рядная, плоская, пластиковая с рукояткой - фото 8
  • Щетка зачистная Matrix 74818, 4-х рядная, плоская, пластиковая с рукояткой - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746701
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Щетка зачистная Matrix 74818, 4-х рядная, плоская, пластиковая с рукояткой
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Длина, мм
158
Ширина, мм
32
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х4
Вес, г.
130

Описание товара Щетка зачистная Matrix 74818, 4-х рядная, плоская, пластиковая с рукояткой

Плоская зачистная 4-рядная щетка Matrix 74818, пластиковая, с рукояткой, — ручной инструмент для очистки поверхностей от старых лакокрасочных покрытий, загрязнений, ржавчины. Подходит для обработки металла, древесины, пластика и других материалов. Плотные пучки расположены в 4 ряда, что обеспечивает высокую эффективность воздействия. У щетки имеется эргономичная рукоятка с подпальцевыми выемками, что повышает комфортность работы. Щетка пригодится во время строительства и ремонта, а также будет полезна дома, на даче или в гараже.

Преимущества

  • Износостойкость — щетина изготовлена из закаленной высокоуглеродистой стали.
  • Устойчивость к коррозии — проволока покрыта масляной пленкой.
  • Надежность — пучки крепко зафиксированы в основании, поэтому проволока не разлетается во время работы.
  • Долговечность — рукоятка выполнена из прочного, не рассыхающегося пластика.



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Отзывы о товаре Щетка зачистная Matrix 74818, 4-х рядная, плоская, пластиковая с рукояткой




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Длина, мм
158
Ширина, мм
32
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Плоская зачистная 4-рядная щетка Matrix 74818, пластиковая, с рукояткой, — ручной инструмент для очистки поверхностей от старых лакокрасочных покрытий, загрязнений, ржавчины. Подходит для обработки металла, древесины, пластика и других материалов. Плотные пучки расположены в 4 ряда, что обеспечивает высокую эффективность воздействия. У щетки имеется эргономичная рукоятка с подпальцевыми выемками, что повышает комфортность работы. Щетка пригодится во время строительства и ремонта, а также будет полезна дома, на даче или в гараже.

Преимущества

  • Износостойкость — щетина изготовлена из закаленной высокоуглеродистой стали.
  • Устойчивость к коррозии — проволока покрыта масляной пленкой.
  • Надежность — пучки крепко зафиксированы в основании, поэтому проволока не разлетается во время работы.
  • Долговечность — рукоятка выполнена из прочного, не рассыхающегося пластика.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка зачистная Matrix 74818, 4-х рядная, плоская, пластиковая с рукояткой - этот товар вы можете купить по цене 260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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