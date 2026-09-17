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Щетка зачистная Matrix 74814, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с пластиковой ручкой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щетка зачистная Matrix 74814, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с пластиковой ручкой

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Щетка зачистная Matrix 74814, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с пластиковой ручкой - фото 1
Щетка зачистная Matrix 74814, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с пластиковой ручкой - фото 2
Щетка зачистная Matrix 74814, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с пластиковой ручкой - фото 3
Щетка зачистная Matrix 74814, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с пластиковой ручкой - фото 4
Щетка зачистная Matrix 74814, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с пластиковой ручкой - фото 5
Щетка зачистная Matrix 74814, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с пластиковой ручкой - фото 6
Щетка зачистная Matrix 74814, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с пластиковой ручкой - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
Пластик, Сталь
Длина, мм
260
Ширина, мм
27
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка зачистная Matrix 74814, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с пластиковой ручкой - фото 1
  • Щетка зачистная Matrix 74814, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с пластиковой ручкой - фото 2
  • Щетка зачистная Matrix 74814, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с пластиковой ручкой - фото 3
  • Щетка зачистная Matrix 74814, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с пластиковой ручкой - фото 4
  • Щетка зачистная Matrix 74814, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с пластиковой ручкой - фото 5
  • Щетка зачистная Matrix 74814, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с пластиковой ручкой - фото 6
  • Щетка зачистная Matrix 74814, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с пластиковой ручкой - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746698
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Щетка зачистная Matrix 74814, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с пластиковой ручкой
290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал
сталь, пластик
Материал назначения
Пластик, Сталь
Длина, мм
260
Ширина, мм
27
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х8х3
Вес, г.
190

Описание товара Щетка зачистная Matrix 74814, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с пластиковой ручкой

Зачистная четырехрядная щетка Matrix 74814 с пластиковой ручкой и щетиной из закаленной прямой проволоки используется для удаления загрязнений, ржавчины, остатков лакокрасочных покрытий с металлических, деревянных, бетонных поверхностей. Пучки расположены в 4 ряда, в каждом пучке 20 щетинок, поэтому щетка выдерживает повышенные нагрузки. Щетка пригодится во время проведения строительных и ремонтных работ, а также будет полезна дома или в гараже.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — щетина выполнена из закаленной высокоуглеродистой стали.
  • Долговечность — масляная пленка защищает проволоку от коррозии, рукоятка из прочного пластика не подвержена рассыханию.
  • Надежная фиксация пучков ворса в основании — проволока не выпадает во время работы.
  • Комфортная работа — изогнутая рукоятка удобно ложится в руку.
  • Удобное хранение — в рукоятке имеется отверстие для подвешивания щетки.



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Отзывы о товаре Щетка зачистная Matrix 74814, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с пластиковой ручкой




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал
сталь, пластик
Материал назначения
Пластик, Сталь
Длина, мм
260
Ширина, мм
27
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Зачистная четырехрядная щетка Matrix 74814 с пластиковой ручкой и щетиной из закаленной прямой проволоки используется для удаления загрязнений, ржавчины, остатков лакокрасочных покрытий с металлических, деревянных, бетонных поверхностей. Пучки расположены в 4 ряда, в каждом пучке 20 щетинок, поэтому щетка выдерживает повышенные нагрузки. Щетка пригодится во время проведения строительных и ремонтных работ, а также будет полезна дома или в гараже.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — щетина выполнена из закаленной высокоуглеродистой стали.
  • Долговечность — масляная пленка защищает проволоку от коррозии, рукоятка из прочного пластика не подвержена рассыханию.
  • Надежная фиксация пучков ворса в основании — проволока не выпадает во время работы.
  • Комфортная работа — изогнутая рукоятка удобно ложится в руку.
  • Удобное хранение — в рукоятке имеется отверстие для подвешивания щетки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка зачистная Matrix 74814, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с пластиковой ручкой - стоимость товара 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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